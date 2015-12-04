Канберра, 4 декабря, 2015, 06:06 — ИА Регнум. Австралийский парламент одобрил закон, предусматривающий возможность лишения лиц с двойным гражданством, подозреваемых в терроризме, гражданства Австралии, передаёт агентство Associated Press.

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Как заявил генеральный прокурор страны Джордж Брандис, новый закон предполагается использовать в самых крайних обстоятельствах. Тем не менее, наличие возможности применения подобной меры, по его мнению, будет способствовать противодействию терроризму.

Генеральный прокурор также констатировал, что на данный момент нет гарантии, что закон не будет оспорен Верховным судом Австралии.

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