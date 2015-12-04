Киев, 4 декабря, 2015, 04:59 — ИА Регнум. МВФ видит риски для продолжения программы сотрудничества в рамках механизма расширенного финансирования Украины. Об этом заявил представитель МВФ на Украине Жером Ваше в интервью «Укринформ» вечером 3 декабря.

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«Мы вступаем в тяжёлые времена, сложную ситуацию. Есть потребность в ответственной политике, в том, чтобы продолжать двигаться избранным путём. Мы видим определённые риски для программы МВФ», — сказал Ваше.

Он пояснил, что фонд видит риски в том, что на Украине может быть принят бюджет, который не соответствует целям программы МВФ и в котором будет заложена политика, которую фонд не поддерживает.

Как передавало ИА REGNUM, ранее замминистра финансов Украины Артем Шевалев заявил, что Киев вряд ли до конца года сможет получить очередной транш финансовой помощи от МВФ в 1,7 млрд долларов. Проблема для Киева в том, что к получению этого транша привязан и ряд других международных кредитов — от США, ЕБРР, Всемирного банка и стран Евросоюза.

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