Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 4 декабря, 2015, 04:57 — ИА Регнум. Городская и социальная инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре находятся в запущенном состоянии, и ситуацию надо менять. Об этом в своем ежегодном послании Федеральному Собранию РФ заявил президент Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Владимир Путин Президент Российской Федерации

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«За последние годы значительные ресурсы были вложены в обустройство Хабаровска и Владивостока, и люди видят эти изменения. Ещё одним динамичным центром Дальнего Востока должен стать и Комсомольск-на-Амуре. Это город с легендарной историей, с современной высокотехнологичной промышленностью, которая выпускает востребованную гражданскую продукцию и успешно работает на оборонную промышленность. Но городская и социальная инфраструктуры находятся здесь в запущенном состоянии. Это касается и общего облика города, и объектов спорта, культуры, учреждений здравоохранения, образования — всё это не соответствует потенциалу Комсомольска-на-Амуре, в том числе поэтому сюда сложно привлекать молодых перспективных специалистов, в которых остро нуждаются предприятия региона. Считаю, что в рамках имеющихся программ нужно сконцентрировать ресурсы и, не откладывая, направить их на решение городских проблем Комсомольска-на-Амуре. Конечно, это нельзя сделать с сегодня на завтра, но нужно, во всяком случае, понять, что делать, как, каким темпом», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, с посланием Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин выступил 3 декабря.