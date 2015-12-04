Вашингтон, 4 декабря, 2015, 03:20 — ИА Регнум. Глава Пентагона Эштон Картер утвердил решение о снятии ограничений на службу женщин в рядах Вооружённых сил США, сообщило 3 декабря издание Military Times.

Картер напомнил, что в 1970-х годах женщинам была предоставлена возможность обучаться в военных академиях, а позднее были сняты ограничения на службу в некоторых родах войск, в том числе на флоте и в военно-воздушных силах.

В 2010 году в американском оборонном ведомстве поднимался вопрос о снятии ограничений также на службу женщин на подводных лодках и в спецназе, однако решения об этом не было принято.

Теперь же, с начала 2016 года в США будут полностью отменены все гендерные ограничения по военной службе, сообщил глава Пентагона.

По сведениям издания, после вступления в силу данного решения, Минобороны США рассчитывает принять на военную службу в общей сложности до 220 тысяч женщин.