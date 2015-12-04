Лос-Анджелес, США, 4 декабря, 2015, 03:03 — ИА Регнум. Устроивший стрельбу в американском городе Сан-Бернардино (штате Калифорния) Саид Ризуан Фарук имел связи с лицами, находящимися под наблюдением ФБР из-за подозрений в терроризме. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

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По их данным, подозреваемый в стрельбе в Техасе общался с предполагаемыми террористами по телефону и в социальных сетях. В спецслужбах полагают, что в ходе этого общения 28-летний Фарук мог подвергнуться влиянию идей исламистов.

Установлено также, что с другой подозреваемой, 27-летней уроженкой Пакистана Ташфин Малик, Ризуан Фарук встретился во время совершения хаджа в Мекку в 2013 году. В США она прибыла по партнёрской визе годом позднее.

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря группа вооружённых людей ворвалась в конференц-зал центра для людей с ограниченными возможностями в Сан-Бернардино и открыла огонь по посетителям. Жертвами стрельбы стали 14 человек, ещё 17 человек получили ранения.

По свидетельствам очевидцев, нападавших было трое. Спустя несколько часов стало известно, что полиция застрелила двоих подозреваемых в совершении нападения — мужчину и женщину.