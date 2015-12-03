Минск, 4 декабря, 2015, 02:47 — ИА Регнум. Официальный Вильнюс благодарен руководству Белоруссии за отказ признавать независимость Южной Осетии и Абхазии, за отсутствие солидарности с Россией по вопросу статуса Крыма, а также за противодействие российским контрсанкциям в отношении Евросоюза и за отказ размещать российскую военную авиабазу в постсоветской республике. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на встрече с белорусскими журналистами, проинформировало 3 декабря издание «Ежедневник».

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«Для меня очень важно, что Белоруссия не признаёт независимость Южной Осетии и Абхазии, для меня очень важно, что она не является единомышленником России против Крыма. Или в экономических санкциях против нас. Даже, я бы сказал, в вопросе об открытии военно-воздушной базы. Была публичная официальна позиция Белоруссии, что не желает она этой базы. Кроме того, не состоялся визит президента Белоруссии в Россию из-за этого, как можно было понять, — сказал глава МИД Литвы. — Освобождение политзаключённых тоже очень важно. Можно над этим усмехаться, иронизировать, что это только лишь из-за выборов, но факт есть факт, они освобождены».

Линкявичус сообщил также, что две проблемы осложняют отношения Литвы и Белоруссии — строительство «Островецкой АЭС» (так в Литве именуют БелАЭС, которую строит «Росатом» в Гродненской области Белоруссии, — прим. ИА REGNUM), а также торможение официальным Минском начала процесса малого приграничного движения.

«Мы не ослабим внимание к строительству Островецкой атомной станции, ни в коем случае не понизим планку требований. Здесь я надеюсь на сотрудничество и взаимопонимание, я действительно не думаю, что Белоруссия строит у себя дома бомбу», — сказал литовский чиновник.

«Надо ответить на существенные вопросы: как была выбрана площадка, почему не было альтернатив, какие сейсмические характеристики, стресс-тесты, способы охлаждения и другие. Сейчас наши институции не договариваются по этим вопросам. Их переписка похожа на разговор глухого с немым. Это не в коем образе не удовлетворяет нас», — подчеркнул Линкявичюс.

Он сообщил также, что упрощение визового режима Белоруссии с ЕС зависит от расторопности официального Минска в согласовании соглашения о реадмиссии, которое является условием для упрощения визового режима. Глава МИД Литвы уверен, что Белоруссия может присоединиться к другому «восточному партнёру» ЕС — Молдавии, с которой у ЕС безвизовый режим.

Как сообщало ИА REGNUM, прозападная оппозиция в Белоруссии и руководство постсоветской республики с лета 2015 года проводят кампанию против размещения в постсоветской республике российской военной авиабазы. Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что с ним данный вопрос не обсуждался, однако эксперты считают, что Лукашенко лукавит.

Выступая 30 октября перед офицерами, Лукашенко прокомментировал своё отношение к перспективе размещения российской военной авиабазы в Белоруссии, в очередной раз отметив, что военной целесообразности в этом нет, и это должны осознать в России. Он также в очередной раз заявил о способности белорусских аэродромов принять сотни российских военных самолётов, отметив, что размещение в Белоруссии именно военной авиабазы России будет иметь в целом негативные последствия. По его словам, непонятно кем поднятая шумиха в СМИ носит «чисто политический характер». Начальник оперативного управления главкомата Воздушно-космических сил России Александр Ляпкин 24 ноября заявил, что по планам размещение российской военной авиабазы в Белоруссии рассматривается на аэродроме в Бобруйске, где ранее размещалась авиачасть Советской Армии. По его словам, рассматривается размещение четырёх транспортно-боевых вертолётов и 12 боевых самолётов и ВКС РФ. Он сообщил также, что подписание документа тормозит белорусская сторона. В ответ госагитпроп Белоруссии начал новую кампанию критики плана размещения российской военной базы, представляя представителя ВСК РФ лжецом.