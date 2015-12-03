Вашингтон, 4 декабря, 2015, 00:59 — ИА Регнум. Суд в США 3 декабря приговорил к пожизненному заключению гражданина России Ирека Хамидуллина, признав его виновным в нападении на американских военнослужащих в составе террористического движения «Талибан», передаёт телеканал RT.

Mindsay Mohan

Уроженец Татарстана (Набережные Челны) 55-летний Хамидуллин, ранее служивший в российской армии командиром танкового экипажа, приговорён к пожизненному заключению и дополнительно 30 годам тюрьмы за участие в сговоре с целью уничтожения американских вертолётов и убийства военнослужащих США и Афганистана, а также использования оружия массового поражения.

Нападение на базу войск в Афганистане, за которое осуждён гражданин России, имело место в ноябре 2009 года. Хамидуллин оказался единственным выжившим из всей группы талибов, устроивших нападение.

ИА REGNUM напоминает, что движение «Талибан», действующее на территории Афганистана, зародилось в городе Кандагаре в первой половине 1990-х годов. Деятельность группировки «Талибан» запрещена в ряде стран, в том числе в России.