Саранск, 4 декабря, 2015, 00:32 — ИА Регнум. Глава Мордовии Владимир Волков в рамках делового завтрака с министром транспорта РФ Максимом Соколовым обсудили вопросы обслуживания участников и гостей футбольного чемпионата в 2018 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

www.e-mordovia.ru Дороги Мордовии

По расчетам экспертов, максимальная нагрузка в дни проведения чемпионата в Саранске составит порядка 10 тыс. человек на авиационный транспорт, 16 тыс. — на железнодорожный и 24 тыс. — на автомобильный транспорт. В Мордовии разработан план управления перевозками клиентских групп. В частности, разработаны различные сценарии прибытия гостей в столицу Мордовии в зависимости от того, какие команды будут играть в Саранске, определены маршруты их движения, проведено моделирование транспортных и пешеходных потоков, предложены варианты организации движения в дни матчей, а также доставки болельщиков от ключевых транспортных узлов до стадиона и фан-зоны.

В рамках подготовки к чемпионату в республике ведется строительство ряда объектов. В октябре этого года открылся восьмикилометровый участок важнейшего дорожного проекта республики — восточного обхода Саранска. Он включает несколько объектов: кольцевую развязку, мост через реку Тавла, путепровод, транспортную развязку в разных уровнях по типу «клеверный лист».

Кроме того, идет модернизация сети федеральных автомобильных дорог совместно с министерством транспорта России и Федеральным дорожным агентством. «Реализация программы подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года позволит не только качественно улучшить транспортную инфраструктуру, но и в целом повысить инвестиционную привлекательность республики и обеспечить ее устойчивое социально-экономическое развитие на годы вперед», — полагает Владимир Волков.

Также на этой неделе глава республики провел два совещания, основными вопросами которых стали строительство футбольного стадиона «Мордовия — Арена» и модернизация аэропорта Саранска.

В настоящее время на стадионе полностью завершены работы по строительству временных сооружений. Залито 50 тыс. кубометров бетона — это больше половины от запланированного объема. Строители уже приступили к прокладке внутренних инженерных сетей. «Необходимо сохранить набранный темп и не допустить отставания от плана-графика», — считает Волков. Особое внимание было уделено вопросам безопасности и антитеррористической защищенности на строительном объекте. Глава республики поручил принять дополнительные меры по обеспечению охраны стадиона.

В ходе обсуждения модернизации саранского аэропорта прорабатывали вопросы реконструкции его ключевых объектов и проектирования нового пассажирского терминала для международных и внутренних авиалиний. Рассмотрено несколько вариантов проектных решений с учетом оптимизации затрат на строительство.