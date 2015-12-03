Москва, 4 декабря, 2015, 00:37 — ИА Регнум. В своем послании президент России Владимир Путин выделил несколько важных аспектов в сфере здравоохранения: приоритет на увеличение продолжительности жизни, ужесточение требований к ответственности страховых компаний за пациентов, создание резерва для федеральных медицинских учреждений в системе ОМС, выделение средств для оказания высокотехнологичной помощи напрямую из бюджета и грамотный подход к реструктуризации медицинских учреждений. Некоторые вопросы потребуют корректировки в долгосрочной перспективе, однако на данный момент все указанные поручения актуальны и в целом воспринимаются позитивно, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова.

Так, с повестки дня не сняты майские указы президента в части достижения ожидаемой продолжительности жизни до 74 лет к 2018 году. По словам Улумбековой, это означает, что здравоохранение будет под контролем. Также актуальны указ о развитии системы лекарственного обеспечения и указ об увеличении заработной платы медицинских работников: врачей в 200% к средней оплате труда, а средних медработников в 100%.

«Второе, что важно в послании, — президент жестко указал, что надо снижать уровень коррупции и повышать эффективность расходов. Это актуально и для системы здравоохранения», — подчеркнула она.

Что касается страховых медицинских организаций, то было указание на ужесточение требований к ответственности страховых медицинских организаций за пациентов. По словам Улумбековой, сейчас страховые компании лишь формально участвуют в доведении государственных денежных средств до медицинских организаций, в то же время за рубежом они во многом несут финансовую ответственность за реализацию программы гарантий и заинтересованы в улучшении здоровья граждан. «Ведь здоровые — меньше болеют и меньше потребляют дорогостоящих медицинских услуг. У нас этого пока не происходит, и, соответственно, ужесточение в этом направлении — это правильно, — пояснила она. — Возможно, в будущем еще придется обсудить вопросы, которые касаются поэтапного перехода к системе финансирования здравоохранения без участия частных страховых компаний, и рассмотреть бюджетную модель финансирования, так как такая модель менее затратна, что актуально для нашей страны. Но это уже будущее, а сегодня хорошо, что их призывают к большей ответственности».

Еще одним важным поручением в послании стал вопрос создания резерва для федеральных медицинских учреждений в системе ОМС. По словам Улумбековой, речь идет о создании системы одноканального финансирования: «Это означает, что средства до медицинских организаций будут доходить из одного источника или «кошелька». Например, из бюджета ОМС. В целом это правильно, поскольку это более эффективный способ доведения денежных средств до лечебных учреждений».

Тем не менее эксперт подчеркнула, что данное предложение реализуемо только при условии, что денег в этом «кошельке» будет больше. «Потому что сегодня у нас из бюджета ОМС финансируются важнейшие для большинства населения базовые виды медицинской помощи: скорая медицинская помощь (без санавиации), первичная медико-санитарная — в поликлиниках, специализированная — в стационарах (без ряда видов высокотехнологичной). И если мы в рамках снижающегося финансирования зарезервируем отдельные средства для федеральных клиник, то это снизит объемы финансирования базовых медицинских услуг, то есть их доступность для населения. Для справки: госраходы на здравоохранение в 2016 году по сравнению с 2014 годом снижаются на 14% в сопоставимых ценах. Поэтому очень важно это предложение реализовать одновременно с увеличением денег в бюджете ОМС», — пояснила Улумбекова.

Также позитивно в медицинском сообщество восприняли поручение Минфину оплачивать оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) напрямую из бюджета, а не фонда ОМС. Как пояснила Улумбекова, в 2016 году из бюджета ОМС изымается почти 188 млрд рублей и направляется в федеральный бюджет. Из них 91 млрд рублей — это так называемая дотация на выравнивание, которая вообще не идет на цели здравоохранения, а еще 97 млрд рублей направляются на оказание ВМП в федеральных учреждениях по видам этой помощи, которые не включены в базовую программу ОМС. «По факту получается, что федеральный бюджет дотируется из средств ОМС. Поэтому слова о том, что давайте финансировать ВМП напрямую из федерального бюджета, ведь люди не могут страдать и помощь нужна сейчас, — звучат обнадеживающе», — подчеркнула она.

Следующий важный момент — это заявление о том, что здравоохранение должно стать приоритетом для руководителей регионов РФ, что субъекты должны найти резервы для финансирования расходов на бесплатную медицинскую помощь, в том числе на обновление парка автомашин скорой помощи, отметила Улумбекова. «Я считаю, что сегодня, действительно, главный приоритет — это обеспечение доступности медицинской помощи на уровне 2013 года или хотя бы 2014 года. Это залог того, что тенденция к росту смертности, которая сложилась в 2015 году, будет приостановлена», — пояснила она.

И финальным позитивным аспектом стало заявление о том, что реструктуризацию необходимо проводить «с умом», методически проработав научные подходы по поводу обеспеченности медицинскими учреждениями в регионах, отметила Улумбекова. «Это означает, соответственно, научно обосновать показатели обеспеченности медицинскими кадрами и койками в стационарах. «…Порой непонятно, почему закрываются целые больницы, школы, культурные заведения», — заявил президент. Фактически это означает, что всякие необоснованные действия в этом направлении должны быть остановлены», — резюмировала она.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. В этом году выступление президента длилось почти час, немалая его часть была уделена непосредственно вопросам здравоохранения.