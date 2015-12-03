Киев, 3 декабря, 2015, 23:51 — ИА Регнум. Турчинов напомнил, что о визовом режиме новые власти Украины задумались еще в прошлом году. Начали с того, что запретили въезд на Украину гражданам России по внутренним паспортам, теперь им необходим загранпаспорт. Но, по словам главы СНБО, нельзя останавливаться на полумерах, нужен полноценный визовый режим.

sharij.net Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов

Турчинов объяснил, почему это решение не было принято раньше. Мол, правительство понимает, что Россия неизбежно ответит симметрично. А это создаст проблемы для «многих украинцев, которые находятся в РФ». Раньше проблемы украинцев были и проблемами правительства Украины. Но теперь, видимо, уже не являются.

Если визовый режим будет введен, Россия, вероятнее всего, действительно ответит симметрично. По крайней мере ответом на предыдущие ограничения со стороны Киева были симметричные ограничения со стороны Москвы (за исключением жителей Донбасса). В идеале хорошо бы не идти на поводу у Турчинова и как-то совместить тщательный контроль с сохранением возможности для украинцев работать в России. Но это все же маловероятно.

По сути Турчинов предложил ввести визовый режим не для граждан России, а для граждан Украины. Число россиян, которые ездят на Украину, невелико. Украинцев, которые приезжают в РФ (в основном — на работу), в несколько раз больше.

Глава СНБО не сказал, зачем вводить визовый режим. Впрочем, еще скажет — за ним не заржавеет. Более того, его ответ примерно ясен: что-то про террористов из России и про необходимость борьбы с кровавым Путиным.

Настоящая причина тоже известна. Это желание майданной власти ослабить экономические и культурные связи двух стран. Пока люди ездят в соседнюю страну, пока связи остаются сильными, майданная пропаганда хромает на обе ноги. Можно рассказывать сколько угодно ужасов про Россию по телевизору, но если 3−4 миллиона украинцев работают в РФ, то и они, и все их друзья и родственники знают, что это неправда.

Они знают, что уровень жизни в России в несколько раз выше. Знают, что, вопреки риторике, и свобод в России куда больше, чем на Украине. Знают, что рассказы о «ненавидящих Украину русских» — бред. Знают, что в Крыму очень довольны возвращением в Россию. Майданным властям хочется, чтобы люди знали поменьше. Тогда они будут восприимчивее к пропаганде.

Многочисленные граждане Украины, работающие в России, точно не будут рады визовому режиму. Что может предложить им Турчинов? В Европу нужны визы, к тому же там нужно знать иностранные языки, да и с разрешением на работу все не так просто. На Украине работы нет: если бы она была — никто бы и не уезжал.

Воображаемым российским террористам визовый режим не помешает. Пострадают от решения Турчинова только его сограждане, которые останутся без работы и которым будет сложно ездить к родственникам. Но на интересы сограждан ему наплевать.

Будь это возможным, он бы перенес Украину подальше от России. Это сделать не получается, приходится вести маневры. Запретить авиасообщение. Прервать сообщение электропоездов. Все это уже сделано. Теперь остается просто запретить ездить в Россию. Пока это кажется нереальным. Но совсем недавно казалось нереальным и все то, что уже сделано.

Введение визового режима будет органично общей политике майданных властей. Вопреки заверениям в отсутствии русофобии они ограничивают использование русского языка в образовательных учреждениях и на работе, запрещают российские фильмы и книги, сериалы и сайты.

У любой страны есть выбор — жить в режиме реальности или жить в придуманном мире. Живущие в реальности говорят на том языке, на котором думают, развивают ту культуру, которая есть, работают там, где это выгодно, поддерживают отношения с теми соседями, с которыми они исторически сложились, ведут торговлю с теми соседями, с которыми вести ее выгодно.

Исключения возникают, только если сосед оказывается врагом. Но это не Россия оказалась врагом Украины. Это майдан начал эту вражду. Причины ухода Крыма — государственный переворот и русофобские провокации. Искусственно образованная Украина держалась на том, что здесь никого не зажимают, особенно русских, которых тут вообще-то большинство. Решили создать образ врага, чтобы сплотить остальных? Получили ответ.

Украина в версии майдана не хочет жить в реальности. Она живет иначе. Русский язык, на котором думает 83% населения страны, выдавливается из обихода. Вместо украинской культуры — младшей сестры культуры русской развивается автономный вышиваночный сюрреализм. Работать и торговать с Россией, вопреки всем выгодам, не планируют. Соседей постоянно провоцируют идиотскими выходками вроде оскорбительных выставок или отключения электричества Крыму.

Майданные власти выбрали другой вариант — жить в придуманном мире. Отказываться от собственных интересов, жить себе в убыток. Срубить сук, на котором сидели, перерезать кабель, по которому шло жизнеобеспечение. Объяснять все это российской угрозой, которой не существует в природе.

Зачем они это делают? Им нужен образ врага. Оруэлла давно читали? Перечитайте. Враг должен быть близким и неуловимым, знакомым и неизвестным. Героическая борьба с коварным выдуманным врагом оправдывает бедность, безработицу, холодные батареи, взятые в долг и украденные миллиарды.

Россия — идеальный враг для майдана. Но чтобы граждане верили — надо, чтоб они туда не ездили. Начали с отмены самолетов. Продолжить хотят визами. Закончить могут стеной. Если успеют. Вообще-то кажется, что терпение доверчивых, но вовсе не глупых украинцев уже подошло к концу.