Калининградская область готова ввести в оборот 250 тыс. га сельхозземель
Калининград, 3 декабря, 2015, 23:13 — ИА Регнум. С изменением федерального законодательства в Калининградской области может ввести в оборот 250 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Об этом региональный министр сельского хозяйства Сергей Лютаревич сказал по итогам послания президента Федеральному Собранию.
Напомним, в своём выступлении Владимир Путин поставил национальную задачу — к 2020 году полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием. Для этого нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашни, которые сейчас простаивают, в том числе, изымая землю у недобросовестных владельцев.
«Для Калининградской области актуально всё, что сказал президент о сельском хозяйстве, — заявил калининградский министр. — На сегодняшний день в Калининградской области из более 720 тысяч земель сельхозназначения не используется 250 тысяч. Это большая ниша. У нас есть районы, где в оборот введены только 30% угодий. Мы всё это видим и знаем. Поэтому сейчас крайне необходимы изменения федерального законодательства».
«Это развязало бы руки как субъекту, так и муниципалитетам, — считает Лютаревич. — Мы надеемся, что поручение президента будет выполнено и в осеннюю сессию будущего года Госдума примет соответствующие законы. Земля должна кормить людей».
По мнению министра, необходимо внести изменения в части признания невостребованными земельных долей, находящихся в собственности юридических и физических лиц, которые не передали эту землю в аренду или не распорядились её иным образом в течение трёх и более лет подряд. Признанные невостребованными земельные доли в дальнейшем могут быть переданы в муниципальную собственность и предоставлены в аренду сельхозпроизводителям.
«Мы предлагаем также сократить с трёх лет до одного года срок, по истечении которого земля сельхозназначения может быть изъята у нерадивого собственника, — продолжил глава регионального Минсельхоза. — Сегодня невозможно привлечь к административной ответственности и изъять участок у тех, кто использует по назначению лишь незначительную часть своего земельного участка. Необходимо менять и ужесточать закон в отношении таких лиц».
Также министерство предлагает внести изменения в Налоговый кодекс РФ в части отмены льгот по уплате земельного налога в случае, если сельхозугодья не обрабатываются.
«Это будет тот кнут, который заставит владельцев заниматься землёй, сдать её в аренду или продать нормальному собственнику, — сказал Лютаревич. — В Калининградской области сегодня очередь за землёй из инвесторов и фермеров. В каждом муниципальном образовании идёт плотная работа с невостребованными земельными участками, которые должны быть переданы муниципалитетам. Идет работа и с собственниками, которые в свое время скупили значительное количество паёв».