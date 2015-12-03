Калининград, 3 декабря, 2015, 23:13 — ИА Регнум. С изменением федерального законодательства в Калининградской области может ввести в оборот 250 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Об этом региональный министр сельского хозяйства Сергей Лютаревич сказал по итогам послания президента Федеральному Собранию.

Илья Репин. Пахарь. Лев Николаевич Толстой на пашне. 1887

Напомним, в своём выступлении Владимир Путин поставил национальную задачу — к 2020 году полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием. Для этого нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашни, которые сейчас простаивают, в том числе, изымая землю у недобросовестных владельцев.

«Для Калининградской области актуально всё, что сказал президент о сельском хозяйстве, — заявил калининградский министр. — На сегодняшний день в Калининградской области из более 720 тысяч земель сельхозназначения не используется 250 тысяч. Это большая ниша. У нас есть районы, где в оборот введены только 30% угодий. Мы всё это видим и знаем. Поэтому сейчас крайне необходимы изменения федерального законодательства».

«Это развязало бы руки как субъекту, так и муниципалитетам, — считает Лютаревич. — Мы надеемся, что поручение президента будет выполнено и в осеннюю сессию будущего года Госдума примет соответствующие законы. Земля должна кормить людей».

По мнению министра, необходимо внести изменения в части признания невостребованными земельных долей, находящихся в собственности юридических и физических лиц, которые не передали эту землю в аренду или не распорядились её иным образом в течение трёх и более лет подряд. Признанные невостребованными земельные доли в дальнейшем могут быть переданы в муниципальную собственность и предоставлены в аренду сельхозпроизводителям.

«Мы предлагаем также сократить с трёх лет до одного года срок, по истечении которого земля сельхозназначения может быть изъята у нерадивого собственника, — продолжил глава регионального Минсельхоза. — Сегодня невозможно привлечь к административной ответственности и изъять участок у тех, кто использует по назначению лишь незначительную часть своего земельного участка. Необходимо менять и ужесточать закон в отношении таких лиц».

Также министерство предлагает внести изменения в Налоговый кодекс РФ в части отмены льгот по уплате земельного налога в случае, если сельхозугодья не обрабатываются.

«Это будет тот кнут, который заставит владельцев заниматься землёй, сдать её в аренду или продать нормальному собственнику, — сказал Лютаревич. — В Калининградской области сегодня очередь за землёй из инвесторов и фермеров. В каждом муниципальном образовании идёт плотная работа с невостребованными земельными участками, которые должны быть переданы муниципалитетам. Идет работа и с собственниками, которые в свое время скупили значительное количество паёв».