Москва, 3 декабря, 2015, 23:14 — ИА Регнум. В среду, 2 декабря, политолог, первый заместитель председателя комитета Госдумы ФС России по международным делам Леонид Калашников провел параллель сегодняшней ситуации вокруг запрещенной в России организации «Исламское государство» и ситуацией в Афганистане.

Цитата из т/п «Специальный корреспондент». Россия 1 Леонид Калашнико

После этого, по словам политолога, количество смертей увеличилось в нашей стране в тысячи раз. По данным ООН, количество героина, выращиваемого в Афганистане, в сорок один раз выросло, вспомнил Калашников.

«И что отвечают нам американцы, когда мы им говорим: «Давайте, как в Колумбии, вместе с вами уничтожать посевы». Они говорят: «Нет, им жить не на что будет. Не на что будет декханам жить». А мы от этого страдаем. Где Америка?», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы ФС России по международным делам в передачи «Специальный корреспондент» на телеканале «Россия 1».

Далее Леонид Калашников в продолжении темы заговорил о столице Ливана Бейруте. Как подчеркнул эксперт, в этом городе наблюдалась подобная ситуация, когда в третий раз разбомбили Бейрут до основания, но не тронули единственный квартал, где находятся все банки, так как это была офшорная зона.

«Вот точно так же они поступают и с нефтью, понимая, что это сердце, которое перекачивает этому ИГИЛ всё необходимое для их жизнедеятельности. И с этим не поспоришь. Когда вам говорят: «Почему не бомбят американцы?» Именно поэтому. Потому что стоит только это перекрыть — всё, артерия закрылась», —

ИА REGNUM напоминает, в 2006 году в третий раз за 30 лет столица Ливана Бейрут была разгромлена в результате начала израильской военной операции. Как заявил тогда премьер Ливана Фуад Синиора, за три недели погибли более 900 ливанцев, а около 3000 человек ранены. Кроме того, от ракетных обстрелов бандформирований «Хезболлы» гибли мирные жители израильских городов. В 2006 году спецоперация по устранению боевиков превратилась в затяжную войну.

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