Санкт-Петербург, 3 декабря, 2015, 22:32 — ИА Регнум. Многие задачи, которые сегодня, 3 декабря, в своем выступлении с Посланием Федеральному Собранию поставил перед регионами президент России Владимир Путин, находятся под особым контролем правительства Ленинградской области и находят свое отражение в ряде областных программ. А по некоторым инициативам Ленинградская область оказалась первой по стране, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Школьный класс

В своем выступлении перед Федеральным Собранием Владимир Путин, в частности, говорил о необходимости уделять особое внимание состоянию и количеству образовательных учреждений. Согласно поручению президента, правительство РФ совместно с регионами должно будет подготовить конкретный план действий на этот счет. Тем более, что в соответствии с решением главы государства, уже в 2016 году из федеральной казны на ремонт, реконструкцию и строительство новых школ будет направлено до 50 млрд рублей.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, задачи, поставленные президентом по дошкольному и школьному образованию перед регионами, находятся на особом контроле у областного правительств, а ряд инициатив 47-го региона в этой области — первые в стране.

«Мы не только реализуем программу «Социальные объекты в обмен на налоги», позволяющую строить и вводить новые школы и детские сады, но и начали проект реновации старых школьных зданий. В 2015 году нам удалось отреставрировать пять школ, а на следующий год уже подано двадцать восемь заявок. Это означает, что мы выбрали верный курс и в ближайшие семь лет, на которые рассчитана программа, постараемся сделать так, чтобы дети по всей Ленинградской области приходили в здания, о которых сегодня говорил Президент — комфортные и хорошо оснащенные технически, с любящими свою профессию педагогами», — отметил Александр Дрозденко.

В своей речи перед Федеральным Собранием Владимир Путин также обратил внимание глав регионов на необходимость вдумчивого подхода к оптимизации сети социальных учреждений и поручил правительству страны до 1 марта 2016 года подготовить и утвердить методику оптимального размещения учреждений социальной сферы.

Между тем, в Ленобласти до 2020 года по планам комитета по здравоохранению и комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, должны быть построены 100 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и офисов врачей общей практики.

«Президент поставил нам задачу, и мы готовы к ее выполнению, — сказал Александр Дрозденко. — Буквально вчера мной принято решение, чтобы все новые фельдшерско-акушерские пункты, строительство и проектирование которых еще не начато, в Ленинградской области возводились по единому проекту. Это должны быть кирпичные здания, где будут не только врачебные кабинеты, но и квартиры для персонала. Тем самым мы решим вопросы, связанные и с первичным медицинским обслуживанием населения, и с жильем для медиков».

Задача усилить меры социальной поддержки и сделать их более справедливыми, поставленная президентом перед правительством страны и депутатами, также уже реализуется в Ленобласти.

Так, в регионе планомерно внедряется единый социальный пакет для жителей. «То есть любой, постоянно проживающий в Ленинградской области, не может получать совокупный доход меньше минимальной социальной корзины. Это касается мер социальной поддержки, нормативов наличия различных социальных объектов на определенное число жителей, подхода к расселению ветхого и аварийного жилья и т.д.», — отметил Александр Дрозденко.

Как известно, президент предложил предоставить возможность для регионов снижать до нуля ставку налога на прибыль в рамках специальных инвестиционных контрактов. «Также мы гарантируем стабильные налоговые и другие базовые условия для инвесторов, которые готовы вкладывать средства в проекты импортозамещения. Это предусмотрено таким механизмом, как специальный инвестиционный контракт. Предлагаю в рамках таких контрактов предоставить право регионам снижать до нуля ставку налога на прибыль», — сказал глава государства.

Механизм налоговых льгот уже создан и работает на территории 47-го региона. «Ленинградская область была в числе первых, где еще пятнадцать лет назад появился закон, дающий инвесторам налоговые льготы. В 2012 году мы усовершенствовали этот закон, создав понятную, прозрачную и гарантированную процедуру предоставления налоговых льгот. Инвестор в Ленинградской области может получить преференции для своего проекта в срок до 35 дней», — отметил Александр Дрозденко.

Согласно закону № 113-оз «О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области», о котором говорит губернатор Ленобласти, предусмотрена нулевая ставка налога на имущество и льготная ставка налога на прибыль в размере 13,5 процентов организациям, инвестирующим в проекты на территории региона не менее 300 миллионов рублей, а в восточных районах области — не менее 50 миллионов рублей. Также в регионе принят и действует аналогичный закон в части государственной поддержки создания индустриальных парков.