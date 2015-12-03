Калининград, 3 декабря, 2015, 22:23 — ИА Регнум. За два года Калининградская область сможет решить проблему с импортозамещением по ключевым продуктам питания. Об этом заявил сегодня, 3 декабря, губернатор Николай Цуканов в прямом эфире телеканала «Россия-24».

Яблоки

Обсуждая с участниками программы «Мнение» задачи, которые в своем послании Федеральному Собранию поставил президент, глава региона особое внимание уделил теме продовольственной безопасности.

«Мы услышали задачу на короткий период — за один год обеспечить стабильный, экономический рост, снизить издержки и определить приоритеты развития страны. Для нашего региона важна экономическая безопасность, которая включает три ключевых позиции — энергетику, транспорт и продовольствие», — сказал губернатор.

Калининградская область показала хорошие результаты по сельскому хозяйству, в данный момент занимает по показателям пятое место по стране. «Мы уже соревнуемся с Краснодаром, и готовы больше делать. В своё время отказались от польских яблок, взамен за два года посадили 500 гектаров промышленных садов, будем работать над этим дальше. Стремимся к полному замещению», — подчеркнул Цуканов.

В ходе эфира речь зашла о том, как продовольственные санкции в отношении Турции отразятся на регионах. Руководитель области отметил, что эксклав незначительно пострадал от ликвидации товарооборота с республикой. Основу импорта составляли куриный фарш, овощи и фрукты. В кратчайшие сроки им будет найдена замена.

«Вопрос необходимо ставить по-другому — можно ли обеспечить импортозамещение по ключевым продуктам питания? Да, за два года можем. Для этого должны быть разработаны федеральные программы поддержки, в том числе и финансовой», — отметил глава региона.

«Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашни, которые сейчас простаивают, находятся в руках крупных землевладельцев, причём заниматься сельским хозяйством многие из них не спешат. Слушайте, мы уже сколько лет об этом говорим, а воз и ныне там. Предлагаю изымать у недобросовестных владельцев сельхозземли, которые используются не по назначению, и продавать их на аукционе тем, кто хочет и может возделывать землю», — сказал президент Путин.

Комментируя данный тезис главы государства, Цуканов отметил, что это правильная решительная инициатива: «Речь идет о земле, которая не используется, у нас это порядка 200 тысяч гектаров. Те инструменты, которые сейчас есть в рамках законодательства, довольно слабые. Правительство Калининградской области полгода назад вышло с инициативой на федерльный уровень со своими предложениями. Надо дать возможность региону изымать землю, но не менять право собственности».

Также участники дискуссии обсудили вопросы развития образования. Цуканов отметил, что это одно из приоритетных направлений работы регионального правительства. Путин сообщил, что принято решение уже в следующем году за счёт федеральных средств направить на ремонт, реконструкцию и строительство новых школ до 50 миллиардов рублей.

«Надо инвестировать в человеческий капитал — в образование и здравоохранение. Здоровая и образованная нация — это будущее нашей страны», — в завершение программы сказал Цуканов.