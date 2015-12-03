Канберра, 3 декабря, 2015, 22:07 — ИА Регнум. 1 и 2 декабря по инициативе постоянного представительства Нагорно-Карабахской Республики в Австралии и Комитета Ай дата АРФ «Дашнакцутюн» Австралии в парламенте Австралии состоялись встречи и обсуждения вопросов, касающихся азербайджано-карабахского конфликта и признания Геноцида армян. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте со ссылкой на пресс-службу МИД НКР.

Во встречах участвовали руководитель фракции «Дашнакцутюн» в НС НКР Давид Ишханян в статусе приглашенного, Постоянный представитель НКР в Австралии Кайлар Микаелян, представители Комитета Ай дата Австралии.

Давид Ишханян и Кайлар Микаелян представили парламентариям подробную информацию о развязанной Азербайджаном войне против Арцаха, государственном строительстве в Республике Арцах, мирном урегулировании азербайджано-карабахского конфликта, а также о текущих процессах в республике.

Депутат парламента Австралии Джон Александр в своем выступлении коснулся азербайджано-карабахского конфликта и 24-й годовщины провозглашения независимости Арцаха, подчеркнув, что «на сегодня в НКР построена демократическая система, есть правительство, парламент, соблюдаются права человека и свобода прессы, что является полной противоположностью соседнему Азербайджану».

В ходе встреч была подчеркнута важность предстоящего визита австралийских парламентариев в Арцах, который предоставит им возможность непосредственно ознакомиться с достижениями Арцаха и повседневной жизнью страны.