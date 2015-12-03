Москва, 3 декабря, 2015, 21:07 — ИА Регнум. Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин заявил, что увеличение субсидий для регионов на поддержку многодетных семей связано с ростом их числа и размером прожиточного минимума для детей. Об этом он заявил журналистам сегодня, 3 декабря.

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«Выделение дополнительных средств объясняется ростом числа семей, имеющих право на получение выплаты, а также ростом величины регионального прожиточного минимума для детей, который напрямую повлиял на увеличение размера выплаты… Выделение дополнительных средств позволит в полном объеме выполнить обязательства федерации и регионов перед получателями данного пособия», — сказал Топилин.

Напомним, ранее сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что принято решение увеличить объем софинансирования региональных программ, по которым многодетные семьи получают выплаты, на 925 миллионов рублей, таким образом, сумма софинансирования превысит 14,6 миллиарда рублей.

По данным министерства труда и социальной защиты, с начала 2015 года в 36 субъектах Федерации выросла численность семей, которые получают выплаты. В частности, число многодетных семей выросло в республиках Карачаево-Черкессия и Коми, в Алтайском и Камчатском краях, Владимирской, Омской, Оренбургской и Самарской областях, Еврейская автономная область.

Сейчас размер ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей равен региональному прожиточному минимуму для детей и сейчас составляет в среднем 9 тысяч рублей.