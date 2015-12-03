Уфа, 3 декабря, 2015, 20:56 — ИА Регнум. Сегодня в уфимском парке Победы в память о Неизвестном Солдате прошла церемония возложения цветов. Как сообщили ИА REGNUM в Комитете по молодежной политике мэрии Уфы, в акции приняли участие более ста человек.

Комитет по молодежной политике мэрии Уфы

Красные гвоздики к Вечному огню возложили глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Марат Галиуллин, председатель комитета по молодежной политике администрации города Ильнур Аминов, труженики тыла, родственники погибших солдат, волонтеры Уфимского городского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, воспитанники военно-патриотических клубов «Александр Невский» и «Отечество», студенты, жители города.

«Для Уфы и Башкирии в целом возложения цветов в память о не вернувшихся с фронтов солдат традиционны, но дата 3 декабря имеет особое значение, — подчеркнул заместитель председателя комитета Айнур Саманов. — Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об установлении в России 3 декабря новой памятной даты — Дня Неизвестного Солдата, и эта дата выбрана не случайно. Именно 3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы советских воинов, расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля».

«Очень важно, что принявшие участие дети и подростки пришли сюда не по разнарядке, а по велению души, — отметила участница мероприятия Айсылу Шафикова. — На память о сегодняшнем возложении они принесут домой георгиевские ленточки».

«Я не знаю, где похоронен мой отец, он пропал без вести и точная дата его смерти неизвестна, но здесь и сейчас, положив цветы к Вечному огню в День Неизвестного солдата, я смогла выразить свое великое горе и свою большую любовь к моему папе», — поделилась одна из пожилых участниц возложения.

Отметим также, что 2 ноября поисковики Санкт-петербургского поискового объединения «Северо-Запад» в ходе проведения поисковых работ на Карельском перешейке нашли останки и личные вещи 12 красноармейцев. Среди них оказался Васфи Багаветдинов, 1914 года рождения, уроженец деревни Затимбеково Дюртюлинского района Башкирии, который до последнего времени числился пропавшим без вести. Его опознали по солдатскому медальону с указанием адреса родных, фамилии и имени отца и места призыва.

Поисковикам удалось разыскать семью погибшего бойца. Родные изъявили желание провести похороны Васфи Багаветдинова на родной земле. Останки и личные вещи солдата были переданы делегации республики в рамках торжественного закрытия Всероссийской акции «Вахта Памяти — 2015» в городе Санкт-Петербург.

На кладбище деревни Затимбеково Дюртюлинского района Башкирии состоялось торжественное захоронение останков бойца Васфи Багаветдинова с отданием воинских почестей.