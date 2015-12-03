Калининград, 3 декабря, 2015, 20:36 — ИА Регнум. В калининградском аэропорту «Храброво» сегодня, 3 декабря, прошли тренировочные пожарно-тактические учения по спасению самолёта. Как сообщили в региональном управлении МЧС, по легенде лайнер с болельщиками чемпионата мира по футболу совершил аварийную посадку в Калининграде.

39.mchs.gov.ru Учения в калининградском аэропорту «Храброво»

В результате ЧП произошла разгерметизация топливных баков, вытекание авиационного топлива и пожар на борту.

Во время тренировки были успешно отработаны совместные действия сотрудников МЧС с нештатными аварийно-спасательными формированиями служб ЗАО «Аэропорт «Храброво», службой поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов и территориальным центром медицины катастроф.

ИА REGNUM уточняет, что в Калининграде в июне 2018 года состоятся 4 матчи группового этапа ЧМ — 16, 22, 25 и 28 июня. В интервью «Российской газеты» губернатор Николай Цуканов сообщил, что количество болельщиков будет зависеть от национальных сборных, которые приедут в Калининград. «В любом случае речь идет о десятках, если не сотнях тысяч человек», — отметил глава региона.