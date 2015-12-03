Москва, 3 декабря, 2015, 20:22 — ИА Регнум. По словам Дворковича, в следующем году главная задача — полностью остановить падение производства в российской автомобильной промышленности, и для этого будут продолжены программы поддержки как минимум в том же объеме, как и в 2015 году.

Драйв

«В 2016 году Министерство промышленности и торговли будет инициировать некоторое увеличение объемов поддержки с 43 до примерно 50 млрд рублей, и я буду поддерживать это предложение», — сообщил вице-премьер.

Вложение в автопромышленность в этом году 43 млрд руб. позволило сдержать падение рынка и не допустить катастрофического обвала продаж, считает Аркадий Дворкович. Если без господдержки рынок мог просесть сразу на 50%, на данный момент падение составляет около 40%. Так что финансовые вливания позволили снизить негативное воздействие кризиса.

«Переоценивать значение господдержки не стоит, это не позволит сломить основную пессимистичную тенденцию. Ведь эффекта, который нужен, господдержка не дает», — комментирует Виталий Новиков, управляющий партнер Университета продаж. По словам эксперта, большую роль играет фактор роста цен и снижение покупательной способности, а также ужесточение банками кредитной политики. «Лучше направить средства на поддержку рынка недвижимости, автомобильная отрасль сама справится», — считает Новиков.

Однако сами производители думают иначе. Представители компании Nissan заявляют о том, что, справится без господдержки с трудностями не представляется возможным. «Поддержка государства в период экономического спада крайне важна для автомобильной отрасли, и без усилий правительства, направленных на поддержку локальных производителей и стабилизацию положения, преодолеть предприятиям самостоятельно практически невозможно», — комментируют в пресс-службе компании.

«При действии господдержки важно соблюсти принцип равного распределения мер поддержки между конкурентами, при котором, на наш взгляд основным критериям должен быть объем производства» — заявили в пресс-службе Hyundai. Представители компании считают, что в нынешних условиях без поддержки продаж автомобилей нельзя говорить об значительной загрузке производственных мощностей.

Как отмечают эксперты, стимулирование производства само по себе не является эффективным, если будет сохраняться прежний низкий спрос на автомобили. В большей степени поддержка государства должна быть направлена на стимулирование спроса различными программами, льготным кредитованием, а также выравниванием до прежних показателей цен на автомобили и доходов потребителя. Именно по причине недоступности машины спрос сократился, в связи с этим уменьшились и объемы производства.

Напомним, в 2015 году в связи с нестабильностью валют спрос на автомобили в России значительно сократился, и общее падение рынка составило 39%, по данным Ассоциации европейского бизнеса. По данным Росстата, сокращение автопроизводства в с января по сентябрь в этом году составило почти 25%.

В 2015 году поддержка автопрома составляет 43 млрд рублей.