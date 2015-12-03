Москва, 3 декабря, 2015, 20:08 — ИА Регнум. Москва в обозримой перспективе не планирует строить небоскребы — об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. В столичном стройкомплексе полагают, что эти проекты слишком сложны в исполнении и дороги, а следовательно — нецелесообразны. Возможность обеспечения безопасности на таких объектах тоже вызывает сомнения.

Alan Levine

По словам заммэра, «в ближайшие годы в Москве не планируется строительство масштабных небоскребов». Более того, у самих инвесторов нет желания сегодня вкладывать средства в такие проекты, подчеркнул Хуснуллин.

Возведение высотных объектов связано с целым рядом сложностей и дороговизной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в столичном стройкомплексе: такое строительство технологически очень сложно, а московские почвы еще более существенно затрудняют процесс строительства. К тому же возведение высоток требует монтажа сложных инженерных систем, систем пожарной безопасности и других элементов, вкладываться в которые сегодня захочет не каждый инвестор.

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На сегодняшний день самые высокие здания Москвы сосредоточены в деловом кластере «Москва-сити»: это «Меркурий Сити Тауэр» (высота — 338,8 метров, построено в 2013 году), «Евразия» (308,9 м, 2013 год), башня «Москва» (301,6 м, 2009 год). В пятерку небоскребов также входят «Башня на Набережной» (268,4 м, 2007 года постройки) и жилой комплекс «Триумф-Палас» (264,1 м, 2005 год) — своеобразный «реверанс» знаменитым советским высоткам.