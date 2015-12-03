Воронеж, 3 декабря, 2015, 19:18 — ИА Регнум. «В послании президента четко обозначены векторы развития государства на ближайшую и долгосрочную перспективу», — так прокомментировал послание президента России к Федеральному Собранию РФ депутат Воронежской областной думы от фракции «Единая Россия» Роман Жогов. Комментарии депутатов ИА REGNUM предоставлены Воронежской областной думой.

«Внешнеполитические реалии, угрозы распространения терроризма, состояние мировой экономики, предопределяют необходимость сплочения и консолидации российского общества. «Нам необходимо быть сильными в экономике, технологиях, быть конкурентными и по праву занять место в числе лидеров», — подчеркнул президент. С этим тезисом согласится каждый россиянин. В целом, сложившаяся в нашей стране ситуация дает неплохие возможности для успешного развития отечественного товаропроизводителя, особенно в сельском хозяйстве и промышленности. Вопросы импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности позволяют стимулировать эти сферы экономики. Реализация социальных обязательств государства является приоритетом во внутренней политике», — сказал Жогов.

Председатель фракции ЛДПР Александр Овсянников отметил, что впечатление от послания в целом — позитивное. «Президентом затронуты все вопросы, касающиеся экономической и социальной политики нашего государства: о терроризме, о роли России в современном мире. Были высказаны конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы как правительства, так и Федерального Собрания. Важно, что в своей речи Путин затронул вопросы по усилению борьбы с коррупцией, в молодежной политике поставил инженерные профессии на первое место. И несмотря на трудное экономическое положение, продлил программу материнского капитала «как минимум на два года». В год на эту программу в масштабах страны с учетом индексации тратится более 350 миллиардов рублей, но цель улучшения демографической ситуации в стране это полностью оправдывает. Еще одним важным моментом в теме Послания — вопрос сельского хозяйства, а именно: сельскохозяйственная земля не должна простаивать. В 2016 году — выборы в Государственную думу седьмого созыва. В своем Послании В.В. Путин выразил надежду на проведение честных и открытых выборов, равные права и возможности для политических партий в освещении своей деятельности», — сказал депутат.