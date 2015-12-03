Ульяновск, 3 декабря, 2015, 19:14 — ИА Регнум. Ульяновская область в своем экономическом и социальном развитии движется в одном русле с теми направлениями, которые были озвучены в ежегодном послании президента РФ Федеральному Собранию. О том, как некоторые из поставленных президентом в своем послании задачи уже выполнятся в регионе, ИА REGNUM рассказал губернатор Сергей Морозов.

http://ulgov.ru/ Сергей Морозов

ИА REGNUM: Сергей Иванович, Ваши общие впечатления от послания президента? Сбылись ли Ваши ожидания в части тем, которые в своем послании затронул президент?

Сразу хотел бы обратить внимание, что достаточно большое количество представителей власти, общественности ожидали, что президент в основном будет раскрывать международную тематику. По этому поводу накануне послания даже высказывалось множество различных экспертных мнений.

Но президент остался верен себе. Абсолютное большинство времени он посвятил внутренней обстановке в стране. Он не только рассказал, что у нас происходит, но и, прежде всего, сосредоточился на стратегии инновационного, опережающего развития. На стратегии конкурентоспособности нашей страны в условиях нестабильной мировой экономики. Причем, как на федеральном, так и на региональном и местном уровне.

ИА REGNUM: В каких сферах деятельности Вы видите, что Ульяновская область движется в логике федеральных задач, и сформированы ли уже какие-то конкретные поручения по итогам послания?

Мне было приятно слышать в послании президента те основные посылы, которыми мы в Ульяновской области руководствовались, готовясь к защите бюджета в Законодательном Собрании, когда обсуждали основные направления налоговой, экономической политики. Мы говорили о том, что нам нужно очень внимательно отнестись к имеющимся у нас ресурсам.

Первое. Та экономика, которая у нас сегодня есть, требует достаточно серьезных мер поддержки. Президент сегодня еще раз обратил внимание, что он принял соответствующие решения, к примеру, фонд развития промышленности будет докапитализирован. Это значит, что у промышленности появится значительно больше возможностей для модернизации оборудования, технологических процессов для того, чтобы выпускать более качественный продукт.

Во-вторых, президент озвучил уникальную меру, которая позволяет региональным властям снижать ставку по налогу на прибыль до 0 процентов. Это очень серьёзная поддержка. Я могу честно сказать, что в мире таких мер поддержки со стороны федеральных органов власти практически нет.

При этом президент сосредоточился не только на поддержке промышленности, но и озвучил тему, которую много раз поднимали на всех уровнях — начиная от крестьян и заканчивая представителями федеральной власти. У тех землевладельцев, которые используют сельхозземли не по назначению или вообще их не использует, нужно землю изымать и запускать в оборот. Это необходимо не только для того, чтобы обеспечивать себя продовольствием, но и чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию, которую можно продавать за пределы Российской Федерации.

Раскрывая эту тему, президент обозначил уникальный и очень важный для всех нас посыл: нужно развивать электронную торговлю, чтобы наши российские товары достаточно быстро вышли за пределы России. Нам есть что продавать, у нас качественные продуктовые и промышленные товары. Взять, к примеру, Ульяновскую область. Наша фабрика «Русь» производит изделия легкой промышленности, не уступающие, а во многом даже превосходящие по качеству товары, выпускаемые в Китае или Малайзии.

С большим интересом послушал часть выступления, касающуюся национально-технологической инициативы. Она очень близка Ульяновской области. Мы весь год готовимся к реализации этой инициативы. В частности, создали «Агентство передовых инициатив, технологий, проектов», которое должно помочь нам не только собирать лучший мировой опыт, лучшие мировые практики и идеи, но и сразу конвертировать их в бизнес, передавать ноу-хау уже действующим предприятиям.

Было приятно слышать, что президент дал конкретные поручения о создании агентства таких технологических проектов. Мы оказались в тренде, и это не может не радовать, как и то, что мы приняли решение о том, что в Ульяновской области будет создана территория опережающего технологического развития, которая расположится на границе региональной экономической зоны «Заволжье» и особой авиационно-портовой зоны. Президент сказал, что в этом вопросе нам уже сейчас необходимо взять рубеж, который запланирован на 20 лет вперед. То есть уже сегодня необходимо захватить место под солнцем, используя передовые технологии. Потому что это новая добавленная стоимость, это новые налоги, это новые рабочие места, это высокая зарплата, это совершенное иное качество жизни для людей.

ИА REGNUM: В послании президента было уделено достаточно много внимания социальной сфере и поддержке населения. В чем именно перекликаются уже реализуемые в регионе задачи и темы, озвученные президентом в своем послании?

Конечно, я с огромным интересом ждал, что будет говорить президент о развитии человеческого потенциала. Мы движемся в этом вопросе в одном направлении с федеральным правительством, с федеральными властями. Я имею в виду, что мы ни при каких трудностях не прекратили активно заниматься семейно-демографической политикой. Президент сказал, что нельзя уходить от этих вопросов. Необходимо основываться на «майских» указах 2012 года, которые дают возможность не только обеспечивать прирост населения, но и повышать человеческий потенциал. Для этого нужно с помощью дополнительных мер поддержки сделать так, чтобы у нас становилось все больше здоровых семей. Очень радует заявление президента, что власть ни при каких обстоятельствах не перестанет заниматься проектами по воспитанию и образованию. Те 50 млрд рублей, которые сейчас запускаются в строительство и ремонт школ — это огромный, сильный шаг в развитии нашего государства.

С учетом того, что 2016 год в Ульяновской области объявлен Годом здравоохранения, было отрадно слышать, что в послании президента этой отрасли уделено первостепенное значение. Было четко сказано, в том числе и отдельным федеральным руководителям, что повышение эффективности расходов, создание комфортной среды для работы социальных учреждений не должны идти в противоречии с логикой, когда в погоне за так называемой «оптимизацией», за сокращением бюджетных расходов сельские районы, населенные пункты, отдельные микрорайоны в городах остаются без надлежащего количества социальных учреждений. Это хороший сигнал того, что услуги люди должны получать рядом с домом.

Я думаю, в Ульяновской области вовремя приняли решение о реализации программы «Земский фельдшер». Это как раз тот случай, когда высококачественная медицинская помощь приближена к жителям каждого села, каждого небольшого населенного пункта. Чтобы люди, как сказал президент, не ездили за сто верст до лечебного учреждения.

Уже завтра в Ульяновске будет проходить большой бизнес-форум, на котором будет говориться о создании особой, творческой обстановки для развития предпринимательства, бизнеса, экономики знаний, человеческого потенциала. Это будет важным шагом к выполнению Ульяновской областью всех тех посылов, которые были озвучены в послании президента.

ИА REGNUM: Сама процедура того, как озвучивается послание президента, дает возможность участникам этого процесса встретиться на одной площадке и обсудить широкий спектр вопросов, касающихся самых разных направлений сотрудничества между федеральными и региональными ведомствами, общественными и партийными организациями. Вам тоже удалось провести целую серию встреч. Можно ли сейчас говорить об их результатах и как достигнутые договоренности отразятся на Ульяновской области?

Я встретился с несколькими руководителями, с которыми мы могли бы вместе реализовать ряд посылов президента. Так, я обсудил с Валентиной Матвиенко реализацию нашего большого проекта по созданию авиационной столицы, наши планы по авиационному комплексу в Ульяновской области. Матвиенко интересовалась не только тем, как развивается наш авиационной комплекс, как идет реконструкция аэропорта имени Н.М. Карамзина. При ее поддержке мы получили из федерального бюджета на реализацию этого проекта 2 млрд рублей. Кроме того, мы договорились, что в самое ближайшее время я прибуду в Совет Федерации и постараюсь доложить, что делается для исполнения указов и, прежде всего, послания президента.

Еще одна интересная тема была затронута на моей встрече с патриархом Кириллом. Я рассказал, что мы делаем в рамках семейно-демографической политики, о нашей борьбе с засилием абортов, о том, как мы продолжаем бороться за наши традиционные семейные ценности и культуру. Также попросил разрешения у патриарха провести в Ульяновской области региональный форум Всемирного русского собора. Это уникальная международная экспертная площадка, которая позволяет ответить на многие вопросы, связанные с региональной идентичностью, с духовной и национальной безопасностью, поддержкой семейной политики. Патриарх Кирилл живо откликнулся на эту инициативу, сказал, что с удовольствием ее поддержит. В самое ближайшее время я намерен обратиться к нему уже с официальным предложением, чтобы он поддержал нас юридически.

В своем послании президент отметил, что страна сегодня ведет колоссальную по сложности и важности борьбу с терроризмом. На эту тему я не мог не переговорить с министром обороны Сергеем Шойгу, которому доложил о ситуации на «Авиастаре», где сегодня идет выполнение производственной программы, в том числе связанной и с оборонным заказом. В частности, я рассказал о строительстве самолета Ил-76. Вчера мы сдали заказчику очередной самолет. Министр обороны попросил передать слова благодарности трудовому коллективу и выразил надежду, что и на следующий год таким же образом мы поработаем в рамках гособоронзаказа, чтобы армия получала самые современные самолеты.

ИА REGNUM: Предстоящий год — год выборов в Государственную Думу. В послании президента был четко сказано о необходимости консолидации общества. Какую роль готова сыграть Ульяновская область в этом процессе?

Достаточно интересный разговор прошел с Сергеем Неверовым, одним из руководителей партии «Единая Россия», и руководителем журнала «Эксперт» Валерием Фадеевым. Мы пришли к решению о проведении в Ульяновске большого заседания экспертного сообщества с участием ОНФ, «Единой России», других партий и организаций. На этой площадке мы могли бы поговорить о предстоящей выборной компании, о том, что нам нужно сделать, чтобы выполнить все заключительные положения президентского послания, которые сводятся к тому, что именно в единстве наша сила. Чтобы предстоящая избирательная кампания нас не разъединяла, а наоборот, консолидировала. Думаю, что руководство «Единой России», экспертное сообщество в ближайшее время получат возможность собраться в Ульяновске, чтобы обсудить пути реализации этой части послания президента.

Кроме того, у меня состоялась встреча с министром культуры Владимиром Мединским. Мы обсудили, как идет подготовка Ульяновской области к юбилею Николая Карамзина, что мы делаем для того, чтобы были реализованы проекты, связанные с музеем СССР, 100-летием Октябрьской революции, 100-летием СССР и другими памятными датами. В ближайшее у нас пройдет встреча, на которой мы обсудим, что должны сделать, чтобы соответствовать тем словам президента, где он говорит, что мы великий народ и должны дорожить своей историей и традициями.

Результаты проведенных встреч будут положены на бумагу, чтобы региональные органы власти получили это в качестве поручений для подготовки плана по реализации послания президента.