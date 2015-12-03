Кострома, 3 декабря, 2015, 19:06 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Костромской областной Думы Алексей Ситников считает, что предложение президента Владимира Путина сократить избыточное давление на бизнес поможет улучшить деловой климат в стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила пресс-службе облдумы.

Школьница

«Как руководитель крупного предприятия (Ситников — директор ОАО Тепличный комбинат «Высоковский». — прим. ИА REGNUM) всецело поддерживаю президентскую инициативу о проведении анализа избыточных функций контролирующих органов и сохранении стабильных налоговых условий для бизнеса. Стратегически важным пунктом послания считаю тезис о необходимости к 2020 году полностью обеспечить рынок отечественных потребителей, — заявил Алексей Ситников. — Комплекс мер, обозначенных в Послании, станет лекалом для государственного регулирования отрасли, в том числе, и на региональном уровне».

Алексей Ситников также положительно высказался о том, что решение по ликвидации «школьных очередей» принято на федеральном уровне: «В Послании прозвучало, что в следующем году за счет федерального бюджета будут направлены значительные средства на реконструкцию и создание новых школ. Этот вопрос очень актуален для нашего региона. Буквально на днях, в рамках личного приема граждан, избиратели обратились ко мне с просьбой о содействии в возведении пристройки к зданию Караваевской средней общеобразовательной школы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Совету федерации 3 декабря. В своем выступлении он назвал свободу предпринимательства «важнейшим экономическим и общественно значимым вопросом». В качестве мер поддержки бизнесменов президент предложил обнулить налоговую ставку для импортозамещающих предприятий, устранить избыточные и дублирующие функции контрольно-надзорных органов, а также напомнил об амнистии иностранных капиталов.