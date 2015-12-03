Москва, 3 декабря, 2015, 18:54 — ИА Регнум. Обернемся назад, хотя бы лет на 15, когда заговорили о дерегулировании и дебюрократизации экономики. С чего начиналась административная реформа? С полной инвентаризации всех функций государства, выявления дублирующих и избыточных. С того, что мейнстримом стал тезис: административное и контрольно-надзорное бремя на частную инициативу надо сокращать, развивать свободу предпринимательства.

Свобода

Можно обернуться назад и на 10 лет, и на 8, и на 5, будет всё то же самое. В 2008 году это прозвучало как «свобода лучше, чем несвобода» (президент, правда, был другой). Сегодня звучит с вариацией, но по сути — идентично: «Свобода предпринимательства — важнейший экономический и общественно значимый вопрос».

Можно обернуться даже на прошлый год: «Надо максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его от навязчивого надзора и контроля. Я сказал: именно навязчивого надзора и контроля», «Проверяющих органов так много, что если каждый из них хоть один раз придёт — всё, можно любую фирму закрывать», «Что касается малого бизнеса, предлагаю предусмотреть для него надзорные каникулы. Если предприятие приобрело надёжную репутацию, в течение трёх лет не имело существенных нареканий, то следующие три года плановых проверок в рамках государственного и муниципального контроля вообще не проводить…», «Предприниматели справедливо говорят о необходимости стабильного законодательства и предсказуемых правил, включая налоги. Полностью с этим согласен. Предлагаю на ближайшие четыре года зафиксировать действующие налоговые условия и к этому вопросу больше не возвращаться, не менять их…».

Сегодня звучит почти идентично: «Опросы показывают, что предприниматели пока не видят качественных подвижек в деятельности контрольных и надзорных ведомств. Все поручения на этот счёт давно и не единожды даны. Уж сколько мы говорим на этот счёт, всё сокращаем и сокращаем эти полномочия. Где‑то сокращаем, они где‑то опять вырастают. Целая армия контролёров по‑прежнему мешает работать добросовестному бизнесу». И так: «в предстоящие годы налоговые условия для бизнеса меняться не должны». А статистика с разрушением бизнеса из-за возбужденных, а потом закрытых уголовных дел давно ни для кого не секрет «…абсолютное большинство, около 80 процентов, 83 процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили…».

Очередные «предложения по устранению избыточных и дублирующих функций контрольно-надзорных органов» должны быть представлены до 1 июля 2016 года. Зная, как проворачивается наша административно-бюрократическая машина, можно предположить, что к декабрю 2016 года предложения дойдут до состояния проектов нормативно-правовых документов. Риторический вопрос: в следующем послании президенту снова придется об этом говорить?

Контроль и надзор между тем реально пухнут, как на дрожжах. «Налоговая» (финансовая) нагрузка, в том числе в виде замаскированных «сборов» и «обязательных платежей», тоже продолжает увеличиваться и на сектор МСП в целом, и на его отдельные сегменты — примером чему может служить совсем недавний кейс со скандальной системой «Платон».

Экономика и бизнес и вчера, и сегодня крайне нуждались и нуждаются в улучшении институциональной среды, реформе правоохранительной и судебной систем, снижении налогового бремени, сокращении избыточного регулирования с одновременным сокращением контрольно-надзорного госаппарата, в снижении роли государства в собственности и в целом в хозяйственной жизни страны — власть не должна сама быть еще и предпринимателем. В «граните» всё это уже давно было «отлито». Но всё это только тезисы и лозунги, если практика не меняется десятилетиями. От произнесения слова «халва» во рту слаще не становится. Президентский импульс — это необходимый политический вектор, который без претворения в дела остается словами («уж сколько их упало в эту бездну»).

С одной стороны, понятно, что в нашей стране «за все отвечает президент» и если взялся за гуж, то не говори, что не дюж. А с другой — один никогда в поле не воин. Сформированная в России система этого просто не позволит, нужны реформы системы госуправления и всего госсектора.

Ну, а свобода (в том числе предпринимательства) — она всегда лучше, чем не свобода. И, конечно же, «важнейший экономический и общественно значимый вопрос».