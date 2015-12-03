Смоленск, 3 декабря, 2015, 18:30 — ИА Регнум. Торжественная церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата состоялась в Реадовском парке города-героя Смоленска сегодня, 3 декабря — в День Неизвестного Солдата, который теперь ежегодно отмечается в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации области.

Фото пресс-службы администрации Смоленской области В Смоленске вспомнили Неизвестных Солдат

Почтить память защитников Отечества к Кургану Бессмертия пришли заместитель губернатора Ольга Окунева, ветераны, представители органов власти, общественных организаций и учебных заведений, бойцы поисковых отрядов и участники волонтерского движения.

Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания. В память обо всех погибших и павших на Смоленской земле к Могиле Неизвестного Солдата и Огню Вечной Славы были возложены цветы и венки.

Торжественные мероприятия сегодня в регионе прошли не только в Смоленске, но и в Ельне и Вязьме, в муниципальных образованиях Смоленщины состоялись торжественные церемонии возложения венков к воинским мемориалам. В школах региона состоялись Уроки Мужества с участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и представителей поискового движения.

Напомним, что День Неизвестного Солдата был утвержден 4 ноября 2014 года решением Государственной думы РФ. Дата выбрана неслучайно: 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы на Ленинградском шоссе в Александровский сад к стенам Кремля.

Для Смоленской области учреждение дня, посвященного павшим воинам, особенно важно и значимо. На Смоленщине фашистские захватчики замучили и уничтожили свыше 500 тысяч мирных советских граждан. В регионе, где шли ожесточенные бои, похоронены десятки тысяч защитников Отечества.

Добавим, что 7 мая этого года у Огня Вечной Славы перед Курганом Бессмертия в Смоленске состоялась торжественная церемония захоронения останков Неизвестного Солдата, обнаруженных поисковиками отряда «Долг» на месте ожесточенных сражений Вяземской оборонительной операции 1941 года.