Санкт-Петербург, 3 декабря, 2015, 18:24 — ИА Регнум. Сопредседатель петербургского отделения «РПР-Парнас» Андрей Пивоваров требует закрыть уголовное преследование в отношении него по делу о незаконному доступе к охраняемой законом информации, якобы совершенном в ходе предвыборной кампании в Костромской области, а также по делу о даче взятки. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, Пивоваров сообщил сегодня, 3 декабря, на своей странице в Facebook.

Андрей Пивоваров

Он также отметил, что следователем управления СК РФ по Костромской области сегодня ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

По словам фигуранта дела, «само следствие провело целый ряд экспертиз как в Костроме, так и в Ярославле, целью которых было доказать наличие состава преступления в моих действиях в части неправомерного использования мною баз данных». «Все эти экспертизы дали отрицательный результат. То есть сами эксперты МВД не подтверждают данный факт», — утверждает Пивоваров.

В свою очередь, защита Пивоварова, по его словам, «обратилась к высококлассным экспертам, которые дали заключения подтверждающие мою полную невиновность по обеим вменяемым мне статьям». «Никаких данных я не копировал, не блокировал, не модифицировал и не уничтожал, взяток не давал», — настаивает петербургский оппозиционер.

В связи с этим, сообщил Пивоваров, его защитой 3 декабря было подано ходатайство с требованием закрыть дело. Оппозиционер выразил надежду на закрытие дела, однако сообщил о готовности отстаивать свою позицию в суде.

Как сообщало ранее СУ СКР по Костромской области, расследование уголовного дела ведется в отношении бывшего сотрудника отдела МВД России по Костромскому району Алексея Никонорова и сопредседателя регионального отделения «РПР-ПАРНАС» города Санкт-Петербурга Андрея Пивоварова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий) и ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

По версии следствия, с 19 по 27 июля 2015 года Никоноров неоднократно обеспечивал проверки имевшихся у Пивоварова персональных данных жителей области через интегрированный банк данных УМВД России по Костромской области. Преступление, по мнению следствия, было совершено для того, чтобы получить доступ к спискам избирателей входе сбора подписей для участия в областных выборах.

14 сентября стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении Никонорова и Пивоварова. Никоноров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а Пивоваров — в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

«За совершение незаконных действий в пользу взяткодателя сотрудник полиции получал от Пивоварова незаконные вознаграждения в виде денежных средств в общей сумме не менее 50 тысяч рублей», — утверждает следствие. В итоге уголовные дела были соединены в одно производство.

Пивоваров и Никоноров провели в СИЗО почти два месяца. Никоноров был уволен из УМВД. 25 сентября следствие просило продлить арест Пивоварова, однако суд не нашел для этого оснований — и заменил содержание под стражей на денежный залог в миллион рублей. Никоноров был отправлен под домашний арест.