Чебоксары, 3 декабря, 2015, 17:56 — ИА Регнум. Задачи, поставленные в послании президента Владимира Путина, стимулируют искать дополнительные инструменты для повышения качества жизни, заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев, комментарий которого опубликован на официальном портале органов власти республики.

cap.ru Руководитель Коми, экс-премьер Чувашии Сергей Гапликов и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Фото Бориса Филатова

«Не случайно вопросы внутренней и мировой политики были выведены на первый план, эта тема беспокоит всех граждан Российской Федерации. И высказывание нашего национального лидера — президента России: «Что нужно делать — мы знаем», — вселяет уверенность», — сказал Игнатьев.

Глава Чувашии также отметил, что в послании обозначены «четкие задачи для дальнейшего развития реального сектора экономики, сельского хозяйства, реализации программы импортозамещения»: «Основная наша цель — на потребительском рынке должно быть ещё больше товаров отечественных производителей, наших предпринимателей, наших бизнесменов. С одной стороны, нам предъявлены санкции, но с другой стороны, все мы понимаем, что это новые возможности для любого российского производителя».

«В социальной сфере: образовании, здравоохранении, — также все вопросы будут решаться. Школы будут строиться, федеральные средства на эти цели выделяются уже в 2016 году. Чувашия к этому готова, и мы будем участвовать в федеральной программе. Что касается системы здравоохранения… В Чувашии 100 фельдшерско-акушерских пунктов построили. Еще 50 ФАПов, как и было обещано, построим. Задачи, которые ставит президент России Владимир Путин, стимулируют нас искать дополнительные инструменты для повышения качества жизни», — заявил Михаил Игнатьев.