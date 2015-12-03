Калуга, 3 декабря, 2015, 17:38 — ИА Регнум. «Калужская область давно приступила к реализации программы импортозамещения. И сейчас как раз настает время, когда товары и изделия, производимые в регионе в большом количестве, будут востребованы. Это и предметы длительного пользования, такие как телевизоры и автомобили, и товары повседневного пользования, и сельскохозяйственная продукция, и фармация. Мы с каждым годом производим все больше и больше такой продукции, и наша политика себя оправдала», — заявил сегодня, 3 декабря, корреспонденту ИА REGNUM по итогам ежегодного послания президента России губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

«Поддерживаю мнение Владимира Владимировича о том, что импортозамещающей необходимо считать ту продукцию, которая помимо российского рынка в размере не менее 1/3 от объема ее выпуска поставляется в другие страны. Этот показатель будет говорить о том, что мы производим современную и нужную продукцию. Считаю, что это совершенно справедливое мнение.

На сегодняшний день существует более 20 разрозненных программ поддержки импортозамещения, но нет единого центра, который бы их собирал вместе. Вот почему поддерживаю идею создания специализированного агентства, которое будет заниматься этим вопросом, и считаю, что оно послужит активному развитию этого направления. Надеюсь, что при создании такого агентства в том числе пригодится и опыт Калужской области, и в частности опыт работы институтов развития, которые у нас действуют», — сказал Анатолий Артамонов.

«Также весьма важно, что в послании президента было сказано о необходимости поощрения инициативы регионов к их развитию. В настоящее время активно развивающиеся регионы недополучают достаточного федерального финансирования при реализации различных программ, направленных на строительство школ, детских садиков, спортивных объектов, расселение жителей из ветхого и аварийного жилья, и это, на мой взгляд, несправедливо. Этот вопрос поднимал на заседании состоявшегося в Нижнем Тагиле президиума Государственного совета, и уверен, что теперь ситуация будет меняться в лучшую сторону. Важно и то, что в президентском послании было сказано о необходимости наведения порядка с землями сельхозназначения. Для нашей области это очень актуально», — считает калужский губернатор.

«В послании президента прозвучало актуальное для развития и нормального функционирования бизнеса поручение о разработке конкретных предложений по наведению порядка в работе контрольно-надзорных органов, устранению их избыточных и дублирующих функций. Думаю, что в скором времени мы увидим конкретные изменения к лучшему», — сказал Артамонов.