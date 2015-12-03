Москва, 4 декабря, 2015, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 4 декабря, Госдума может принять закон, позволяющий России игнорировать решения ЕСПЧ, сообщает ИА REGNUM. Конституционный суд наделяется новым полномочием — разрешать вопрос о возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, вынесенного по жалобе, поданной против России.

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Основанием для рассмотрения КС такого рода дел предлагается считать обнаружившуюся неопределенность в вопросе о возможности исполнения решения межгосударственного органа, основанного на положениях соответствующего международного договора России в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с Конституцией РФ.

Подобная категория дел может рассматриваться Конституционным судом РФ без проведения слушания в тех ситуациях, если суд придет к выводу о том, что вопрос может быть разрешен на оснований правовых позиций, содержавшихся в ранее принятых им постановлениях, и проведение слушаний не является необходимым для обеспечения прав сторон.

«В случае если Конституционным судом РФ будет дано толкование положений Конституции РФ, устраняющее неопределенность в их понимании с учетом выявившегося противоречия между положением международного договора РФ и положениями Конституции РФ в смысле невозможности исполнения соответствующего решения межгосударственного органа без нарушения этих положений Конституции РФ, это означает, что какого-либо рода действия, акты, направленные на исполнение соответствующего решения межгосударственного органа, в Российской Федерации не могут осуществляться и приниматься», — сообщил глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин («Единая Россия»).

В случае если Конституционный суд принимает постановление о невозможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека (например, ЕСПЧ), какие-либо действия (акты), направленные на исполнение соответствующего решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, в Российской Федерации не могут осуществляться (приниматься), следует из законопроекта. Таким образом, КС может признавать неправосудными решения ЕСПЧ, если те нарушают верховенство Конституции.