Москва, 4 декабря, 2015, 00:50 — ИА Регнум. Доля товаров из Турции в магазинах незначительна, поэтому торговым сетям будет легко заменить попавшую под санкции продукцию, заявили корреспонденту ИА REGNUM представители крупных торговых сетей столицы.

«В основном из Турции импортируются некоторые сезонные фрукты, овощи, орехи и рыба, — заявила корреспонденту ИА REGNUM менеджер по связям с общественностью X5 Retail Group Варвара Стоянова. — Совокупная доля турецких товаров в сетях Х5 не превышает 1% годового товарооборота. Опираясь на опыт замещения поставок продуктов из стран, в отношении которых ранее вводились ограничения импорта, компания планирует оперативно наладить альтернативные цепочки поставок. Долю Турции готовы заместить поставщики из стран Северной Африки и Ближнего Востока».

Аналогичные выводы озвучил и представитель сети «Азбука вкуса» Андрей Голубков. По его словам, объем товаров из Турции в магазинах сети минимальный: 36 позиций из 18 тыс. наименований; а поскольку запрет коснулся лишь некоторых групп товаров, то о какой-либо глобальной переориентации речи не идет. По каким-то позициям это могут быть товары из Северной Африки (Марокко, Тунис), а по каким-то — из Израиля и ЮАР.

«В нашем случае о пустых прилавках речи не идет», — заявил он.

Что касается возможного подорожания в связи с переориентацией на производителей из других стран, то в Голубков считает, что это будет зависеть от поставщиков. «Не исключено, что некоторые из них могут попытаться поднять отпускные цены, воспользовавшись уходом конкурентов», — не исключил Голубков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Российской Федерации определило список турецких продовольственных товаров, импорт которых в Россию запрещен или ограничен. В него вошли замороженная курица и индейка, а также субпродукты из них. Гвоздика, томаты, лук репчатый, лук-шалот, капуста цветная и брокколи, огурцы и корнишоны. Апельсины, мандарины, клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, нектарины, сливы, терн, земляника и клубника. А также соль всех видов.