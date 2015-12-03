Чебоксары, 3 декабря, 2015, 17:28 — ИА Регнум. Нулевая ставка налога на прибыль будет «хорошим подспорьем» для предпринимателей и стимулом вкладывать высвободившиеся финансовые средства в расширение производства, реализацию новых инвестиционных проектов. А недополученные доходы могут быть компенсированы региональным бюджетам в отложенной перспективе в гораздо большем объеме. Кроме того, такая форма поддержки будет способствовать в целом развитию экономики. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии Владимир Иванов, комментируя предложение президента Владимира Путина об обнулении налога на прибыль для инвесторов, вкладывающихся в проекты импортозамещения.

cap.ru Бизнес-омбудсмен Чувашии Владимир Иванов

«Это любопытная форма инвестиционной поддержки. Это не только форма снижения издержек бизнеса, но ещё и своеобразный стимул для увеличения инвестиционной активности, чтобы предприятия не вынимали деньги из оборота, а вкладывали в расширение своего производства, в модернизацию, в реализацию новых проектов и выход на новые рынки сбыта», — сказал Владимир Иванов.

Бизнес-омбудсмен также подчеркнул, что региональный бюджет в любом случае получит доход, хотя и не сразу в полном объёме. При этом вложения в развитие производства, как правило, подразумевают новые рабочие места, что немаловажно для экономики региона, особенно в условиях кризиса.

«Такая форма поддержки может увеличить в целом и активность экономики, и инвестиционную активность. Хотя, конечно, одним из главных факторов для экономической активности является уверенность в будущем. К сожалению, пока об экономической уверенности для предпринимателей говорить не приходится, тревога существует. Влияют как международные, так и внутренние события», — отметил Владимир Иванов.

Бизнес-омбудсмен Чувашии также призвал производителей ориентироваться не только на российский рынок сбыта, но и «посматривать на соседние государства»: «Во-первых, это тест на качество, современность и конкурентоспособность продукции. Во-вторых, это неограниченный рынок сбыта». В этой связи Владимир Иванов назвал интересным предложение Владимира Путина о поддержке производителей, выходящих на зарубежные рынки.

Бизнес-омбудсмен напомнил, что с 2006 года в Чувашии действует программа поддержки предпринимательства в части инвестиционной деятельности (по двум основным направлениям). Для предприятий, которые вкладывают в развитие новых производств не менее 30 млн рублей, ставка налога на прибыль снижается с 18% до 14% (из региональной части). Эту поддержку получают многие крупные предприятия и организации — в частности, «Акконд», «Букет Чувашии», «Промтрактор-Промлит», «Хевел», «Экоклинкер», ЧЭАЗ, «Стройкерамика», «Фуджикура Аутомотив», «Шупашкар», «Детский мир», «ЧЕТА», «Комбинат питания № 1», «Комбинат автофургнов». Кроме того, есть 50-процентная льгота по оплате налога на имущество организаций.

По прогнозным данным Минфина Чувашии, по итогам года ожидается поступление налога на прибыль в размере 5,3112 млрд рублей. В структуре собственных доходов (налоговых и неналоговых) доля налога на прибыль составит предположительно 24,5%. Напомним, что ставка налога на прибыль организаций составляет 20%, из них 18% остаётся в региональной казне, 2% уходит в федеральный бюджет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию заявил о том, что правительство гарантирует «стабильные налоговые и другие базовые условия для инвесторов, которые готовы вкладывать средства в проекты импортозамещения». «Это предусмотрено таким механизмом, как специальный инвестиционный контракт. Предлагаю в рамках таких контрактов предоставить право регионам снижать до нуля ставку налога на прибыль. Некоторые руководители прямо просят об этом, чтобы инвесторы могли покрыть свои капитальные затраты на создание новых производств», — сказал президент, подчеркнув при этом, что регионы «должны иметь стимулы укреплять свою экономическую базу». «Поэтому рост доходов региона от реализации таких проектов не должен повлечь за собой сокращение федеральных субсидий», — отметил Владимир Путин.