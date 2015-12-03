Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2015, 17:28 — ИА Регнум. На новогоднем убранстве Ростов-на-Дону сэкономил свыше 10 млн рублей. Изначально украсить донскую столицу планировалось за несколько большую сумму. А за самое яркое и оригинальное оформление витрин мэрия обещает поощрить руководителей организаций. Конкурс уже объявлен. Победителей будет несколько, так как оцениваться фасады будут в 16 номинациях. Как рассказали ИА REGNUM в горадминистрации 3 декабря, к Новому году преобразятся порядка 2 тыс. объектов.

rostov-gorod.ru В Ростове-на-Дону создают новогоднее настроение

Как отметил заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Владимир Арцыбашев, в основном праздничным украшением занимаются предприниматели. «Основной упор при подготовке к празднику делается не на бюджет города, а на социальную ориентированность бизнеса. На сегодняшний день около 2 тыс. юридических лиц заявили о своем желании украсить какой-либо объект», — сказал Арцыбашев.

Не остаются в стороне и ресурсоснабжащие компании, управляющие организации.

Напомним, что главная городская елка уже зажглась у входа в парк имени Горького, а переулок Соборный, ставший недавно пешеходным, в ближайшие дни украсит «звездное небо». Растяжка создаст некий коридор к Соборной площади, где также будет установлена хвойная красавица.

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Напомним, что на Театральной площади областного центра, где будут проходить народные гулянья, установят композицию «Большие новогодние часы», вокруг развесят гирлянды. Главная улица донской столицы — Большая Садовая, будет буквально сверкать новогодними огнями. Иллюминацией уже украшают аллеи Покровского сквера, площадь перед Музыкальным театром, площадь Советов и другие излюбленные места прогулок горожан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на новогоднее украшение Ростова-на-Дону из городской казны было потрачено 6,5 млн рублей.