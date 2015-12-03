Кострома, 3 декабря, 2015, 17:29 — ИА Регнум. В Костроме в День Неизвестного Солдата на отреставрированном Воинском мемориале был торжественно зажжен Вечный огонь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, специально для этого из Москвы была привезена частица пламени от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Пресс-служба губернатора Костромской области

Частичка огня от первой Могилы Неизвестного Солдата была передана губернатору Костромской области Сергею Ситникову 1 декабря в рамках торжественной церемонии в Москве. Для сохранности огонь был помещен в специальную капсулу, внутри которой постоянно поддерживалось горение. По дороге до места назначения Вечный огонь охраняли курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.

«Великая Победа — это праздник, который сплотил наш народ. И до тех пор, пока мы помним это великое событие, мы остаемся единым народом, страной. И мы неслучайно приняли решение, что, когда будем открывать мемориал после реконструкции, именно отсюда, из столицы нашей Родины, мы привезем тот вечный огонь, который зажигался у первого поста первой Могилы Неизвестного Солдата. Пока мы храним память, мы уверены в нашем будущем, будущем нашей державы», — сказал губернатор на торжественной церемонии.

В годы Великой Отечественной войны на фронте погибли более 120 тысяч жителей Костромской области — воевать ушел практически каждый четвертый. Почтить память погибших солдат пришли ветераны, поисковики, школьники, курсанты военной академии, жители и первые лица области. После зажжения Вечного огня в специально подготовленную нишу правого крыла Воинского мемориала состоялась закладка семи капсул с землей, доставленных молодежными поисковыми отрядами с территории госпитальных захоронений времен Великой Отечественной войны, расположенных в Костромской области: из городов Буй, Галич, Мантуров, Нерехта, Нея, Шарья, а также из поселка Никольское Костромского района. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили к Воинскому мемориалу цветы.

Также в Костромской области в День Неизвестного Солдата началась масштабная патриотическая акция «Зажги свечу». В памятном мероприятии принимают участие жители всех муниципальных образований региона. В память о погибших вечером с 20:00 до 21:00 в квартирах, молодежных центрах, у Воинских мемориалов, памятников, стел будут зажжены свечи, фонарики, лампы — символ «Свечи Памяти». Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM исполняющий обязанности директора департамента культуры Костромской области Наталья Бурша, эта акция пройдет только в одном регионе — выставляя зажженные огни в окно или выходя с ними на улицу, костромичи собираются почтить память героев, погибших на войне.

Капитальный ремонт костромского мемориала проведен впервые за четверть века. Там заменили каменные плиты, выгравировали имена воинов, умерших в госпиталях области. На самом мемориале заменены мраморные плиты облицовки постамента, стелы и каменных тумб с именами героев. Старый мрамор на «полу» заменили клинкерной плиткой. Восстановительные работы длились полгода.

Как уже сообщало ИА REGNUM, все работы выполнял подрядчик из Великого Новгорода, выигравший муниципальный конкурс и имеющий специальную лицензию министерства культуры РФ на право проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Общая стоимость работ составила около 7,5 миллиона рублей: из них 34% — средства, выделенные из городского бюджета, 66% — субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий, связанных с ремонтом памятников и обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

По словам Натальи Бурши, всего из 463 мемориальных объектов в Костромской области в 2015 году отремонтировали 402, на эти цели ушло 23,5 млн рублей. На текущий ремонт 348 памятников потребовалось более пяти миллионов рублей, еще 54 мемориала требовали капитального ремонта, на который было потрачено 18 млн рублей.