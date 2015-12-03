Москва, 3 декабря, 2015, 17:02 — ИА Регнум. В России очень интересные и целеустремленные дети и молодежь. По словам президента РФ Владимира Путина, нужно сделать все, чтобы дети могли получать равные возможности для успешного жизненного старта — вне зависимости от места их проживания и достатка их родителей. Добиться высокого качества образования молодежи — одна из приоритетных государственных задач для России. Помимо улучшения качества образования и его доступности, одним из важнейших механизмов развития интеллектуального уровня подрастающего поколения, воспитания культурных традиций и ценностей является чтение. Об этом заявила руководитель Московского дома книги, президент Ассоциации книгораспространителей независимых государств Надежда Михайлова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM послание президента РФ Федеральному Собранию.

www.askr.ru Руководитель Московского дома книги, президент Ассоциации книгораспространителей независимых государств Надежда Михайлова

«Процесс чтения развивает умственные способности, улучшает память, позволяет лучше ориентироваться и осмысливать те или иные жизненные ситуации, отвечает всем тем задачам, которые сегодня поставил президент. Кроме того, во многом именно благодаря книгам у человека формируется мировоззрение, собственная жизненная позиция, происходит сознательный выбор профессии и дальнейшей траектории развития. Таким образом, если мы хотим достойно воспитать будущее поколение, нельзя забывать и о неотъемлемом элементе культуры и образования — книгах», — подчеркнула эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая с традиционным посланием Федеральному Собранию, глава государства сказал о том, что в России растет число школьников — в течение 10 лет их станет на 3,5 миллиона больше, но этот рост не должен сказаться на качестве образования. Владимир Путин потребовал повысить уровень образования школьников и создать новые учебные места.