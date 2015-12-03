Москва, 3 декабря, 2015, 16:46 — ИА Регнум. В России на сегодняшний день хватает инструментов контроля за таможенными и фискальными платежами, которые по срокам вполне приемлемы, чтобы отследить движение денег в налоговой сфере. Об этом заявил руководитель департамента таможенного оформления транспортно-логистической компании V.I.G. Trans: Джамал Давиташвили, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ежегодное послание президента России Федеральному собранию.

vigtrans.com Руководитель департамента таможенного оформления транспортно-логистической компании V.I.G. Trans: Джамал Давиташвили

«Если система будет работать в автоматическом режиме и исключит человеческий фактор, то это будет эффективно. Также система ускорит процесс контроля транзакций. Фирмы-однодневки живут год-два и этого времени вполне достаточно, чтобы их вычислить и найти нарушения неуплаты НДС», — пояснил Давиташвили.

«Сейчас в налоговой сфере есть автоматическая система сверки счет-фактур по кварталам и соответственно уплаты НДС, но единая система в любом случае будет работать более эффективно», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал поручение — создать «единый целостный механизм таможенных и фискальных платежей». Создание такого механизма должно стать одной из мер стимулирования экономики, считает президент. Ежегодно из-за серых таможенных схем бюджет теряет сотни миллиардов рублей, отметил Путин.