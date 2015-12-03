Мадрид, 3 декабря, 2015, 15:57 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности президента Каталонии Артур Мас заявил, что Каталония будет по-прежнему стремиться к независимости, несмотря на судебное решение, вынесенное Конституционным судом Испании, сообщает Reuters.

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Несмотря на то, что резолюция каталонского парламента о том, чтобы через 18 месяцев стать независимым государством, признана судом неконституционной с юридической точки зрения, с политической точки зрения это не так, говорит Мас. По его словам, невозможно аннулировать волю и взгляды парламента и большинства населения Каталонии.

В интервью местной телерадиостанции Мас заявил, что намерен провести еще один референдум об отделении Каталонии от Испании.