Москва, 3 декабря, 2015, 15:21 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты РФ в кратчайшие сроки подготовит законопроект о продлении действия программы материнского капитала. Об этом сегодня, 3 декабря, заявил глава Минтруда России Максим Топилин, сообщили в Минтруда.

Спящие дети Василий Перов. Спящие дети

«Безусловно, продление программы будет способствовать сохранению достигнутого уровня рождаемости», — отметил Топилин

По состоянию на 1 ноября 2015 года, всего за время действия программы государственный сертификат на материнский капитал получили 6,5 млн российских семей.

Напомним, направления расходования средств материнского капитала: улучшение жилищных условий; образование детей, формирование накопительной пенсии мамы. С 2016 года владельцы сертификата на материнский капитал смогут направить его средства на покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Читайте также: Путин считает необходимым продлить действие программы материнского капитала

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, выступая с посланием Федеральному собранию в Кремле президент РФ Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум на два года.