Анкара, 3 декабря, 2015, 15:18 — ИА Регнум. У властей Турции имеются «доказательства» причастности России к торговле нефтью с представителями террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии. Об этом заявил сегодня, 3 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед профсоюзами в Анкаре.

Цитата из х/ф «Темный рыцарь». Реж. Кристофер Нолан. 2008. США Безумный бандит

«У нас есть доказательства, — говорит он. — И мы их скоро представим миру».

В ходе краткого выступления глава Турции называл в частности имя сирийского бизнесмена Джорджа Хасвани, «владельца паспорта России».

Ранее Минобороны РФ обвинило власти Турции в покупке нефти у ИГ. В ходе пресс-конференции 2 декабря были опубликованы кадры, снятые со спутников, на которых показывалась три основных маршрута транспортировки нефти в Турцию из Сирии и Ирака.

В Госдепартаменте США заявили, что не видят доказательств непосредственного участия Эрдогана и его приближенных к торговле «черным золотом», но в то же время признали, что нефть ИГ действительно пересекает границу с Турцией.