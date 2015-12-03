Новосибирск, 3 декабря, 2015, 15:32 — ИА Регнум. Сегодня, 3 декабря, в России — День Неизвестного солдата. Он еще раз напоминает всем нам о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны; о тех, кто пока остаются неизвестными и кто пропал без вести на фронтах. Это день благодарности каждому солдату, защищавшему Родину, всех нас, и на чьи могилы не могут прийти родственники и потомки. Об этом сегодня говорили и в Новосибирске. Первые лица региона, школьники, студенты, ветераны возложили цветы к Вечному огню и Могиле Неизвестного солдата. А накануне в области прошли уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и другие мероприятия.

Наталья Некрасова День Неизвестного солдата в Новосибирске

В Новосибирске пока нет памятника Неизвестному солдату, но есть мемориалы Вечный огонь и «Раненый воин».

Из Новосибирской области на фронт в годы Великой Отечественной войны ушли более 600 тысяч человек. В регионе было укомплектовано четыре дивизии, десять бригад, семь полков, 62 роты, 24 различные команды. Около 33 тысяч новосибирцев погибли на фронте. В их числе солдаты Сибирских гвардейских дивизий, остановившие врага под Москвой зимой 1941 года. Новосибирск и область взрастили 57 полных кавалеров ордена Славы. За мужество и доблесть, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, тысячи новосибирцев награждены медалями и орденами Союза ССР, 47 стали Героями Советского Союза, маршал авиации Александр Покрышкин трижды удостоен Звезды Героя, шесть человек награждены орденами Славы всех трех степеней.

Беспримерным мужеством прославили себя новосибирцы П.П.Барбашов, Е.П.Селезнев, повторившие подвиг Александра Матросова. Мужественно сражались на фронте братья Игнатовы — Виктор, Сергей, Аркадий, Олег, Николай, Владимир. Они составили два танковых экипажа. Многие новосибирцы сражались в партизанских отрядах. Среди них Константин Заслонов, Иван Целиков и многие другие. Это имена героев, о которых помнят, которых чтят и уважают, о которых слагают легенды. Но есть в сибирском регионе и те солдаты, которые остаются пока безымянными, многие так и не вернулись на родную землю, многие захоронены в братских и безымянных могилах. Но поисковые отряды по всей стране ежегодно находят останки погибших солдат, кого-то удается опознать, кто-то остается в списках пропавших без вести.

В частности, в 1974 году в ходе строительных работ в воинской части в районе деревни Дютьково Московской области были найдены останки троих солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Одного из них удалось опознать по солдатскому медальону: это был уроженец Новосибирской области Мирон Кутасевич.

В ноябре того же года трое солдат, имена двоих из которых так и остались неизвестны, были перевезены в Новосибирск и захоронены на Мемориале «Раненый воин». Именно здесь сегодня, 3 декабря, активисты Новосибирского регионального отделения «Поискового движения России» провели митинг «Реквием». И в рамках митинга состоялось открытие закладного камня. Вскоре над могилами появится памятник Неизвестному солдату.

«На Заельцовском кладбище захоранивалось очень много бойцов и офицеров Красной Армии, которые умирали в госпиталях Новосибирска. Не обо всех есть точные данные. Какие-то фамилии вообще не учтены. На этом же кладбище захоронены два неизвестных солдата, которые были привезены из Московской области — один процент из ста, что нам удастся отыскать их фамилии. Изначально мы думали, что будем ставить памятник именно этим двум неизвестным солдатам. А когда уже ввязались в дело, то очень многие люди стали говорить, что памятник должен быть не только этим двум солдатам, но и всем тем неизвестным, которые могут быть захоронены здесь рядом. Поэтому памятник будет Неизвестному солдату, а частичка будет посвящена конкретным двум солдатам», — рассказала ИА REGNUM член Координационного совета ООД «Поисковое движение России» по Сибирскому Федеральному округу Наталья Некрасова.

По ее мнению, сегодня была уникальная аудитория, потому что были те ребята и взрослые, «кому Родина и память не безразличны». «Были кадеты, ребята из различных районов Новосибирской области. Были как поисковики, так и школьники Новосибирска и области. Это для меня показатель того, что данное мероприятие не является галочкой, потому что никто по приказу на него не шел. Были ветераны. И как-то очень такое спокойно-торжественно-светло-горькое царило настроение. И мне показалось, что митинг получился с точки зрения эмоциональности», — поделилась своими эмоциями Наталья Некрасова, подчеркнув, что сегодня удалось сделать самое главное дело — открыть камень. «Теперь есть место где можно солдатам поклониться. За этот год были найдены 28 фамилий, которые не учтены на Мемориале «Раненый воин». Это фамилии, имена, отчества, полная боевая история до дня смерти солдат, которые умерли в новосибирских госпиталях от ран и похоронены на территории Заельцовского района», — отметила Некрасова.

Подготовку и установку закладного камня взял на себя союз похоронных организаций и крематориев по Сибирскому Федеральному округу. Член союза Марина Казакова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что к ней обратились активисты «Поискового движения» с просьбой помочь в установке такого закладного камня. Камень оказался в наличии — размером в человеческий рост и из хорошего мрамора. Марина Казакова сказала, что просто не могла остаться в стороне от просьбы, так как это история всего российского народа, каждого гражданина страны.

«Мы на этом учились, когда воспитывались. Еще наши дети, те, которым сегодня по 30 лет, немного это патриотическое воспитание захватили. А сегодняшняя молодежь, действительно, не знает о героизме людей в годы Великой Отечественной войны. Я только за воспитание молодежи в духе патриотизма», — подчеркнула Казакова.

Теперь предстоит провести конкурс на лучший эскиз памятника Неизвестному солдату, который будет сделан на основе закладного камня. Ожидается, что участниками станут школьники и студенты города.

Напомним, 3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. 8 мая 1967 года на месте захоронения был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата», зажжен Вечный огонь. С 12 декабря 1997 года пост № 1 почетного караула был перенесен от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного солдата. В центре мемориала — ниша с надписью: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

В 2013 году члены Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» обратились к поисковым отрядам с предложением впервые провести 3 декабря мероприятия в память о неизвестных солдатах, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Во многих субъектах РФ силами поисковиков были организованы памятные мероприятия.

Инициатива о внесении изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах военной истории» и установлении «Дня Неизвестного солдата» была единогласно поддержана депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и членами Совета Федераций РФ.

5 ноября 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий в России новую памятную дату — «День Неизвестного солдата — 3 декабря».

Сегодня в некоторых государствах делаются попытки принизить роль России в разгроме фашизма и сегодняшняя задача — сделать все, чтобы память о подвиге людей, о подвиге неизвестного солдата, о подвиге всех воинов, живых и погибших, осталась в сердцах и в умах сегодняшнего и будущих поколений.