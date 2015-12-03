Париж, 3 декабря, 2015, 15:08 — ИА Регнум. В среду, 2 декабря, правительство Франции ввело запрет на вывоз живой птицы и яиц со всей территории департамента Дордонь. Как сообщает Europe 1 со ссылкой на официальные источники, причина — вспышка птичьего гриппа в частном хозяйстве, разводившем кур для внутреннего потребления.

mirror.co.uk Куры

В связи со вспышкой заболевания был принят ряд мер, в том числе уничтожение зараженной птицы.

Как отметил 1 декабря префект департамента, ситуация «серьёзная», добавив, что за сутки в Сен-Поль-ла-Рош было уничтожено 14 тыс. домашних уток и около 1 тыс. яиц.

Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью.

По данным Всемирной организации здравоохранения, штамм птичьего гриппа H5N1 убил 447 человек из 842 подтвержденных случаев заражения в период 2003—2015 годов, преимущественно в Египте и Юго-Восточной Азии.