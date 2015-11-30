Томск, 30 ноября, 2015, 14:48 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и президент группы компаний «Нефролайн» Юлай Магадеев открыли частный центр гемодиализа в Северном медицинском городке Томска. В создание центра — реконструкцию трехэтажного здания и приобретение сорока аппаратов «искусственной почки» — екатеринбургская компания «Нефролайн» инвестировала 250 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, услуги в новом центре будут оказываться в рамках системы обязательного медицинского страхования бесплатно для пациентов.

gubernator.tomsk.ru В Северном медицинском городке Томска открылся частный центр гемодиализа

«Главное для нас — это здоровье людей, — подчеркнул губернатор. — За последние годы мы открыли перинатальный, радиологический, сосудистый и травматологический центры. Реализуем программу «Земский доктор» и первые в России — проект «Входная группа». Как результат — рост продолжительности жизни людей, демографический рост восьмой год подряд, снижение смертности по всем основным заболеваниям».

Глава региона поблагодарил компанию «Нефролайн» за сотрудничество и создание гемодиализного центра всего за девять месяцев. Сегодня около 800 жителей области страдают хронической болезнью почек. Третья часть из них проходит регулярные — по три раза в неделю по четыре часа — процедуры внепочечного очищения крови с использованием оборудования гемодиализа. Прежде такое лечение было возможным только в специализированном отделении областной клинической больницы. 31 аппарат «искусственной почки» ОКБ работал на пределе возможностей — в четыре смены, по 20 часов в день. Новый центр будет работать в три смены и обеспечит лечение 120 пациентов в сутки.

Генеральный директор компании «Нефролайн-Томск» Федор Усынин показал главе региона помещения нового гемодиализного центра. На площади 1200 квадратных метров разместились пять залов, в том числе два для пациентов с хронической почечной недостаточностью и три для пациентов, имеющих наряду с почечными такие заболевания, как ВИЧ, гепатит В и С.

Глава региона высоко оценил оснащение центра. «Для меня как губернатора важно еще и то, что людям не придется платить за процедуры, каждая из которых стоит от полутора до пяти тысяч рублей. Эти расходы мы берем на себя», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Руководители томского здравоохранения заверили губернатора, что пациенты будут получать направления на лечение оперативно и в удобной обстановке, а представители «Нефролайна» обещали главе региона, что новый центр откроет двери для пациентов уже в первый рабочий день нового года.

«Я бы хотел, чтобы врачи с утра до вечера пили чай, но, к сожалению, многие нуждаются в вашей помощи, — сказал Сергей Жвачкин персоналу гемодиализного центра. — Я разговаривал с людьми, они ждут открытия этого центра».

Губернатор Сергей Жвачкин и президент ГК «Нефролайн» Юлай Магадеев подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает создание трех отделений по внепочечному очищению крови в городах Томской области — Стрежевом, Колпашеве и Асине — уже в 2016 году.

«Количество мест в наших отделениях будет зависеть от потребностей людей. В Томске мы создали избыточные мощности, и я надеюсь, что они таковыми и останутся», — сказал Сергей Жвачкин.

Заявки на открытие в Томской области гемодиализного центра подавали четыре компании: «Нефролайн», Fresenius Medical Gare, «Б. Браун Авитум Руссланд» и частное медицинское учреждение дополнительного профессионального образования «Нефросовет». Рабочая группа по повышению качества и доступности специализированной медицинской помощи приняла решение о сотрудничестве с ООО «Нефролайн», которое работает в 20 регионах России.