Москва, 3 декабря, 2015, 14:45 — ИА Регнум. Главной темой ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию стал инцидент с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым ВВС Турции несколько дней назад. Особый драматизм обсуждению придал тот факт, что в зале присутствовали вдовы российских военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в ходе данного инцидента. Именно этот «подлый удар в спину, нанесенный пособниками терроризма», по выражению Путина, определяет тон и содержание международных отношений последних дней. Об этом заявил заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM текст послания президента России Федеральному Собранию.

www.rea.ru Заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им. Г.В.Плеханова Руслан Дзарасов

«Когда президент РФ заявил, что он «не понимает, зачем это было сделано», он, скорее всего, просто выражал свое возмущение. Дело в том, что, несмотря на бурные опровержения турецких властей, международной общественности становится доступно все больше информации о весьма тесных связях правящих кругов Турции с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией), воюющим в Сирии. Только вчера на брифинге в Министерстве обороны РФ были представлены данные, неопровержимо доказывающие, что именно через Турцию исламисты вывозят контрабандную нефть на мировой рынок. По имеющимся данным, турецкие посредники приобретают ценное сырье по ничтожным ценам в 10−15 долл. за баррель, чтобы перепродать его по 50 долл. В этот бизнес замешан и сын президента Турции Реджепа Эрдогана», — сказал Дзарасов.

«Кроме того, Турция лелеет далеко идущие планы по расширению своего влияния в регионе, включая территориальную экспансию. Сам Эрдоган негласно покровительствует нелегальной организации крайних турецких националистов «Серые волки», боевики которой участвуют в сирийском конфликте на стороне террористов. Известно и то, что, формально входя в возглавляемую США антиигиловскую коалицию, Турция больше ведет борьбу с курдами. Между тем последние эффективно противостоят террористам», — пояснил эксперт.

«Все эти разнообразные интересы оказались под угрозой в результате вступления России в сирийский конфликт. В частности, в результате ударов российских ВКС по путям транспортировки нефти доходы турецкой стороны от незаконной торговли этим сырьем упали вдвое. Думаю, что недовольством Турции воспользовались американцы, подтолкнув Анкару к неадекватным действиям», — выказал свое мнение Дзарасов.

«Президент РФ заявил, что Турция «не отделается помидорами», то есть разрывом многих экономических связей, являющимся более болезненным для Анкары, чем для Москвы. Что ещё может быть предпринято Россией? Уже усилена система ПВО, прикрывающая действия нашей авиации в Сирии. В результате турецкие пилоты больше не смеют появляться в сирийском небе. Можно ещё усилить военное давление как с воздуха, так и на земле на отряды протурецких экстремистов. Кроме того, ведущие борьбу на два фронты курды давно просят Россию о поставке оружия, включая средства ПВО. В любом случае, судя по тону президента РФ, ответ будет жестким и болезненным для Анкары», — резюмировал эксперт.