Москва, 3 декабря, 2015, 15:47 — ИА Регнум. Церемония прощания с кинорежиссером Эльдаром Рязановым состоялась 3 декабря в Москве в Центральном доме литераторов. После панихиды кортеж направился на Новодевичье кладбище, где сегодня состоятся похороны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Панихида по Эльдару Рязанову в Центральном доме литераторов

Проститься с режиссером пришли сотни человек, в том числе представители власти и известные деятели культуры. Отметим, что траурная церемония началась с 10 часов утра и длилась несколько часов, на улице выстроилась большая очередь из пришедших людей. Многочисленные поклонники продолжают нести цветы.

Эльдар Рязанов скончался в ночь на 30-е ноября на 89-м году жизни. Режиссер умер от сердечной недостаточности.

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