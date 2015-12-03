Москва, 3 декабря, 2015, 15:05 — ИА Регнум. Двусторонние переговоры по газопроводу «Турецкий поток» приостановлены. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передаёт НТВ.

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Новак уточнил, что вопрос о закрытии работы над проектом атомной электростанции «Аккую» ещё не решён. Возможно, и эта работа будет заморожена.

О строительстве газопровода «Турецкий поток», поставляющий голубое топливо в Турцию по дну Чёрного моря из Анапского района (Краснодарский край), договор был заключён 1 декабря 2014 года. Проект газопровода «Турецкий поток» должен был стать альтернативой «Южному потоку», заблокированному ранее Еврокомиссией под давлением США. «Турецкий поток» должен был пройти по дну Черного моря, выйти в европейскую часть Турции, а затем в Грецию. Газопровод был задуман как маршрут поставки российского газа в Южную Европу в обход Украины.

Ситуация изменилась после того, как Турция сбила российский бомбардировщик СУ-24 над территорией Сирии. 26 ноября министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев заявил, что проект строительства газопровода «Турецкий поток» попадает под действие закона о санкциях против Анкары.

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