Вашингтон, 3 декабря, 2015, 14:23 — ИА Регнум. Американская студия Fox готовится к съёмкам ремейка российского телесериала — триллера «Моими глазами». Сценарий напишет Джоэл Уайман, сообщает Deadline. Уайман известен своими работами над сценариями фильмов «За гранью» (Fringe) и «Почти человек» (Almost Human).

Цитата из т/с «Моими глазами». ТНТ. 2013. Россия «Моими глазами»

Российский оригинал «Моими глазами» снят в жанре триллер-псевдореалити студией «Фокус Плюс Синема» в 2011 году по заказу телеканала ТНТ. Первая серия вышла в эфир 27 января 2013 года. Режиссёр оригинальной версии Заур Болотаев. Он также является оператором-постановщиком сериала, роль операторов выполняют сами актёры.

В сюжете сериала присутствует тема смерти и переселения душ. В секретной лаборатории учёные пытаются достичь бессмертия. Главную роль в сериале исполняет Вячеслав Чепурченко (сыграл Олега Кошевого в «Молодой гвардии» 2015 года).