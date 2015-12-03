Москва, 3 декабря, 2015, 13:13 — ИА Регнум. В РФ у молодежи должны быть обеспечены равные возможности для жизненного старта, вне зависимости от места проживания и достатка родителей, заявил 3 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

Н. Ватолина. Добро пожаловать! 1956

Он обратил внимание на рост числа школьников в РФ и необходимость ввода дополнительных мест в школах.

«В следующем году на ремонт, реконструкцию и строительство учебных заведений правительство выделит до 50 млрд рублей», — отметил президент.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что недостаточно только зданий, нужна мотивированная работа учителей.

Отдельно для школьников он предложил создать систему «Молодые профессионалы».