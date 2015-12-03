Нью-Йорк, США, 3 декабря, 2015, 13:05 — ИА Регнум. 7 декабря в США откроется Русская литературная неделя. В течение пяти дней на культурных площадках Нью-Йорка пройдут презентации, круглые столы, творческие встречи российских литераторов с американскими читателями. Ведущие писатели и издатели двух стран обсудят проблемы перевода русской литературы на иностранные языки.

ИА REGNUM Русская литература

Как сообщили в пресс-службе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, главной целью проекта является популяризация русской классики и современной литературы за рубежом. Русская литературная неделя — 2015 приурочена к мероприятиям Года литературы в России.

Специальными гостями от США станут научный сотрудник Колледжа Святого Антония Оксфордского университета, переводчик Оливер Реди, редактор газеты «Вашингтон пост» Питер Финн, журналист и прозаик Вадим Ярмолинец, переводчики Мариан Шварц и Лиза Хайден.

В составе российской делегации — писатели, лауреаты литературных премий Евгений Водолазкин, Владимир Шаров, Леонид Юзефович, директор Государственного литературного музея, филолог Дмитрий Бак, ученый-психолингвист, автор уникальной методики преподавания русского языка как иностранного Дмитрий Петров.

В программе Русской литературной недели:

Торжественный приём в честь Года литературы в Генеральном консульстве РФ с участием Дмитрия Петрова, ведущего цикла программ «Полиглот» на телеканале «Россия К»;

Творческая встреча с Евгением Водолазкиным в «Йордан-центре» углубленного изучения России Нью-Йоркского университета, на которой писатель представит свой роман-житие «ЛАВР» и расскажет об исследовании древнерусского языка;

Встреча писателя Владимира Шарова, автора романа «До и во время» с Оливером Реди, осуществившим перевод книги на английский язык, за который в 2015 году он получил главный приз конкурса «Читай Россию/Read Russia»;

Интервью Вадима Ярмолинца с писателем Леонидом Юзефовичем на тему документального романа;

с писателем Леонидом Юзефовичем на тему документального романа; Заседание редакционного совета серии «Русская Библиотека на английском языке в 100 томах» в Колумбийском университете, посвящённое вопросам перевода русской литературы на иностранные языки. По итогам мероприятия будет объявлен начальный список серии из 30 произведений, первые из которых выйдут в свет в декабре 2016 года.

Специальный показ фильма «Пушкин — наше все», подготовленного для участников Литературной недели.

Как сообщили в пресс-службе Роспечати, Русская литературная неделя будет проходить в США в рамках мероприятий по организации Премии «Читай Россию/Read Russia», конкурса лучшего перевода русской литературы на иностранный язык.

Справка ИА REGNUM:

Премия «Читай Россию/Read Russia» была учреждена Автономной некоммерческой организацией «Институт перевода» в 2011 году и проводится раз в два года при поддержке Роспечати и Фонда «Президентский центр Бориса Ельцина».

Главные цели конкурса — укрепление и развитие культурных связей России с зарубежными странами, популяризация произведений русской литературы за рубежом.

Премия присуждается за лучший перевод прозаического или поэтического произведения с русского языка на иностранный, опубликованного одним из зарубежных издательств в течение последних двух лет.

Победители получают специальные дипломы и медаль, а также денежное вознаграждение. Издательству, в котором была выпущена книга, присуждается грант на покрытие расходов на перевод другого произведения русской литературы.

Церемония награждения лауреатов Премии-2015 состоялась 29 мая в Нью-Йорке, в престижном частном Гролье клубе. Главный приз был вручен Оливеру Реди за перевод выше упомянутого романа «До и во время» Владимира Шарова. Книга вышла в издательстве Dedalus Books. Обладателями специальных призов стали Мариан Шварц и Розамунд Бартлет — каждая перевела роман Льва Толстого «Анна Каренина», который опубликовали соответственно издательства Yale University Press и Oxford University Press.

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