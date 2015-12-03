Москва, 3 декабря, 2015, 13:04 — ИА Регнум. Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами и приветствует интерес инвесторов к своей экономике, несмотря на непростые обстоятельства — об этом в своем ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации 3 декабря заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Для того, чтобы создать дополнительные преимущества, мы участвуем в интеграционных процессах», — отметил Путин, подчеркнув важность развития партнерских связей в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Развивается евразийская интеграция с Китаем, создана зона свободной торговли с Вьетнамом, добавил Путин. Он напомнил, что в 2016 году в Сочи пройдет саммит АСЕАН, где будет выработана общая повестка дня для России и государств АТР. «Это партнерство должно строиться на принципах взаимного равноправия и учета взаимных интересов», — подчеркнул он.

Путин выразил уверенность в том, что сегодня необходимо условия для поставки в страны Тихоокеанского региона товаров, ресурсов, энергии, вырабатывать общие технические стандарты и так далее. По словам президента, в настоящее время развиваются крупные логистические центры на базе морских путей, в том числе с северных и арктических территорий. «Северный морской путь должен стать связующим звеном между Европой и ключевыми гаванями Дальнего Востока», — отметил Путин.

Он подчеркнул важность развития дальневосточных территорий России в целом. «Развитие этого региона — наш национальный приоритет, инвесторы в нем также заинтересованы», — констатировал он. Путин призвал работать над выравниванием тарифов для этого региона и развивать крупнейшие города, такие как Комсомольск-на-Амуре, инфраструктура которого, по словам Путина, сейчас находится в упадке.