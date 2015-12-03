Москва, 3 декабря, 2015, 12:57 — ИА Регнум. Несмотря на негативные прогнозы специалистов, в России отмечается хоть и небольшой, но прирост населения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 декабря в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

Георг Мейер фон Бремен. Мать с младенцем Молитва. 1886

«Воспитание детей и их раскрытие — это сбережение нации. Это то, что определяет силу и будущее страны. Вот уже три года подряд в России отмечается прирост населения. Да, он небольшой, но он есть. По всем прогнозам, мы уже должны были бы сползти в демографическую яму — об этом говорили многие специалисты-демографы, в том числе и в ООН. Но этого не происходит, и, прежде всего, потому что половина новорождённых — это вторые, третьи и последующие дети», — сказал Путин.

Он напомнил, что в 2016 году истекает срок действия программы материнского капитала: «Она охватила более шести млн российских семей. Но всего этого недостаточно, чтобы залечить демографическую рану России. Это серьёзные средства для бюджета, и мы должны подсчитать, сможем ли мы это осуществить. Могу сказать: да, сможем. Считаю необходимым продлить программу материнского капитала на два года».

Путин подчеркнул, что за последние два года было открыто порядка 800 тысяч мест в садах: «Знаю, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев уделял этому особое внимание. Но пока конкретные семьи продолжают сталкиваться с проблемой устройства в детсад, и пока это есть, мы не можем считать вопрос закрытым».

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 3 декабря 2015 года. В зале во время выступления президента присутствовали первые лица государства и известные общественные деятели.