Москва, 3 декабря, 2015, 12:52 — ИА Регнум. У российского производителя должна быть возможность закрепиться на внешнем рынке, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил 3 декабря, выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он призвал развивать программы импортозамещения, поскольку необходимо гарантировать собственный рынок. Однако президент уточнил, что продукция должна быть международного уровня. «Мы будем поддерживать именно конкурентные производства. Не нужно иллюзий, что под видом импортозамещения государству можно подсунуть залежалый товар», — уточнил Путин.